S-a încheiat reuniunea Grupului de lucru pentru Memorandumurile de Înțelegere pentru Controlul Statului Portului (PSC MoU)

Cea de-a VIII-a reuniune a Grupului de lucru pentru Memorandumurile de Înțelegere pentru Controlul Statului Portului (PSC MoU), destinată secretarilor, managerilor bazelor de date și președinților, ce a avut loc la Londra, s-a încheiat astăzi după trei zile de discuții și dezbateri extrem de importante. România a fost reprezentată de către domnul Cosmin-Laurențiu Dumitrache, Directorul General al Autorității Navale Române, în calitate de președinte al Comitetului Memorandumului de Înțelegere al Mării Negre privind Controlul Statului Portului (BS MoU).

România a preluat președinția “Comitetului Memorandumului de Înțelegere al Mării Negre” (The Black Sea Memorandum of Understanding) privind Controlul Statului Portului (BS MoU) în luna aprilie a acestui an. Decizia a fost luată prin vot la finalul lucrărilor BS MoU ce au avut loc în România.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Autoritatea Navală Română are drept prioritate armonizarea permanentă a legislației și procedurilor naționale în domeniul siguranței transportului maritim și al controlului statului portului cu legislația internațională aplicabilă, fapt ce face ca dezbaterile alături de ceilalți membrii ai memorandumurilor să fie întotdeauna un beneficiu real pentru îndeplinirea acestei priorități.

Printre subiectele cele mai importante dezbătute în cadrul reuniunii de la Londra s-au numărat cele privind armonizarea procedurilor de control al statului portului:

campanii de inspecție concentrate și evoluții;

proceduri de revizuire în caz de reținere;

remedierea deficiențelor;

stadiul ratificării instrumentelor de către statele membre ale IMO și ILO (International Labour Organization);

dubla raportare: soluție și situație;

performanța administrațiilor de pavilion și a organizațiilor recunoscute;

inspecția navelor de pescuit - progrese în ceea ce privește convențiile IMO și ILO.

Totodată, s-a discutat despre îmbunătățirea activităților PSC prin:

dezvoltarea unui serviciu web general;

informații transmise la IMO privind cerințele industriei;

experiențele dobândite în cadrul Memorandumului de Înțelegere de la Tokyo cu inspecțiile din timpul pandemiei COVID;

ILO/MLC, 2006: progrese înregistrate și provocări în ceea ce privește inspecția în cadrul Convenției MLC 2006, inclusiv securitatea financiară;

analiza rapoartelor de sinteză consolidate a auditului din partea Auditului Statelor Membre (IMSAS) referitoare la PSC;

constatări și rapoarte ale Rețelei maritime de combatere a corupției (MACN);

identificarea programelor de cooperare tehnică interregională (TC), inclusiv sprijinul TC;

Reamintim că principalul obiectiv al Memorandumului de Înțelegere privind Controlul Statului Portului în regiunea Mării Negre este stabilirea unui regim eficient PSC prin cooperarea și armonizarea activităților autorităților statelor membre, în scopul eliminării navelor sub-standard, al promovării siguranței maritime, al creșterii protecției mediul marin și asigurării condițiilor optime de muncă și de viață la bordul navelor.

Prin implicarea sa activă și poziția de președinte în cadrul BS MoU, România deține un rol semnificativ şi în cadrul Comitetului Memorandumului de Înțelegere de la Paris. Această implicare este evidențiată prin contribuția sa la adaptarea și implementarea procedurilor noi de inspecție ale PSC. De asemenea, România este parte a Paris MoU începânddinanul2007.