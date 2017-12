S-a încolăcit cu maşina în jurul unui copac

20:24:40 / 03 Iunie 2014

pt urban

Ma faci sa rad cu afirmatii de genul daca ai o masina puternica se conduce si franeaza singura. Pun pariu ca acelasi lucru l-au spus si tinerii aia cu Porsche-ul de acum cativa ani arsi de vii in mamaia si multi altii ca ei: chiar daca esti un sofer prost, masina te ajuta. Este exact modul de gandire pe care l-am observat in ultimul timp la multi si care cu siguranta te baga in mormant. Masina tot masina e, chiar daca unele sunt mai performante ca altele. Ideea e sa ajungi teafar la destinatie nu sa testezi limitele masinii pe strazi, petru ca pe strazi mai sunt si altii (alt lucru ignorat cu desavarsire de aceeasi mentionati mai sus). Daca nu respecti regulile de circulatie poti sa mori si sa-i omori si pe altii indiferent daca ai Dacie din 70 sau BMW din 2014. Sunt mii de cazuri in care oameni au murit sau au ramas ologi pe viata, oameni care au avut impresia ca daca ai nu stiu ce masina nu mai trebuie sa respecti nici o regula si nici pe altii