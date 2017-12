S-a înfiinţat Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră

La iniţiativa unui grup de actori ai industriei de petrol şi gaze naturale din România a fost înfiinţată, la 28 noiembrie, Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA), se arată într-un comunicat de presă. Asociaţia reuneşte actori importanţi care activează în această industrie, precum Adx Energy Panonia, Chevron Romania Exloration and Production, Hunt Oil Company of Romania, Raffles Energy, Rompetrol şi Zeta Petroleum. \"ROPEPCA este o organizaţie non-profit, deschisă tuturor companiilor de explorare şi producţie petrolieră din România. Componenţa actuală a asociaţiei include companii mici si mijlocii, dar şi mari companii independente, activând atât la nivel local cât şi internaţional. ROPEPCA va fi o voce comună pentru industria de petrol şi gaze naturale din România\", se arată în comunicat. ROPEPCA are ca scop consolidarea industriei şi relaţiile sale de colaborare cu organismele statale, regionale şi locale, precum şi cu agenţiile asociate. Scopul ROPEPCA este, de asemenea, să menţină o relaţie strânsă şi transparentă cu publicul larg şi cu toate părţile interesate din România şi de peste hotare. ”Această iniţiativă reprezintă un pas important pentru industria de petrol şi gaze naturale din România, şi aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape cu toate părţile interesate în crearea unui model de cooperare optim şi dorim să aducem contribuţii semnificative pentru economia romaneasca şi pentru români”, a declarat Mark Sturgess, preşedintele ROPEPCA. Principalele obiective ale ROPEPCA sunt creşterea gradului de conştientizare la nivel global asupra industriei şi importanţa acesteia în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi a economiei, promovarea discuţiilor deschise privind probleme de ordin fiscal, tehnic, de sănătate şi siguranţă, de mediu, precum şi probleme de educaţie şi crearea şi implementarea de iniţiative care au o influenţă directă asupra viitorului industriei în România.