„Să înlocuim oamenii cu roboţi - nu fură şi nu mint!”

Fostul ministru al IMM-urilor, Constantin Niţă, are o soluţie revoluţionară pentru combaterea evaziunii fiscale: înlocuirea oamenilor cu roboţi. „Trebuie să se schimbe ceva acum pentru că nu se mai poate. Să punem la vamă, de exemplu, oameni serioşi... Cât mai multe maşini şi cât mai puţini oameni. Pentru că maşinile nu mint, nu fură. Asta este problema. Să avem curajul să modernizăm, să informatizăm în aşa fel încât să nu le mai dăm posibilitatea oamenilor să umble cu banii pe mână”, a spus Niţă. Social-democratul a spus că trebuie făcută şi o depolitizare serioasă a instituţiilor publice. „Să depolitizăm administraţia. Dumneavoastră credeţi că noi am procedat corect anul trecut când am dat afară funcţionari publici şi domnul Boc a înnebunit prin ordonanţe de urgenţă Legea administraţiei publice? A fost corect? N-a fost corect! Ne-am dat seama că am greşit, recunoaştem chestiunea asta. Dar nu putem merge aşa la infinit pentru că noi, în momentul de faţă, nu avem o luptă cu corupţia, ci o luptă cu incompetenţa. Vreau să vă spun că este o incompetenţă de jos până sus, ce nu poate fi spusă. Nu putem să rămânem într-un stadiu mediocru în ministere, în administraţie şi aşa mai departe”, a mai spus Niţă.