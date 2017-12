S-a instalat gerul Bobotezei

După mai multe zile în care temperaturile au fost ceva mai blânde, vin din nou zile geroase. Gerul Bobotezei a început de astăzi și va ține până vineri, în toată țara, cu temperaturi minime sub -15 grade C şi, în unele zone, sub -25 de grade C, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Mai exact, începând de astăzi, de la ora 14.00, și până vineri, la 10.00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă mai ales în cursul nopţilor şi al dimineţilor, în toată ţara. În timpul zilei, temperaturile maxime se vor situa, în această perioadă, între -10 și 0 grade C. Episoadele de vreme geroasă vor continua în următoarele două săptămâni.

CUM VA FI VREMEA LA CONSTANȚA

La Constanța, vremea va deveni deosebit de rece în primele zile ale intervalului de prognoză. Astăzi, maximele se vor situa între -3 și 1 grad C, iar minimele între -12 și -8 grade C. Vântul va avea intensificări în toată Dobrogea, cu rafale de până la 55 - 65 de kilometri pe oră. De mâine și până la 9 ianuarie, nopțile vor fi geroase, cu medii ale temperaturilor minime de -13...-12 grade C, în timp ce valorile diurne vor scădea spre aproximativ -8 grade C. Între 8 și 11 ianuarie, vremea se va încălzi, mediile regionale ale temperaturilor maxime vor urca până spre 7 grade C, pentru ca apoi, până la sfârșitul perioadei de prognoză să nu se mai înregistreze variații semnificative ale regimului termic, astfel încât media maximelor va fi într 5 și 7 grade C, iar cea a minimelor nocturne între -2 și 0 grade C. În general, vremea va fi relativ caldă pentru a doua decadă a lunii ianuarie. La începutul intervalului vor fi condiții pentru fulguieli trecătoare, dar pe 11 ianuarie precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, se vor semnala pe arii extinse și vor fi moderate cantitativ. Ulterior, doar izolat și trecător vor mai fi ploi slabe sau lapovițe.

VREMEA LA MUNTE

La munte, temperatura aerului va fi în scădere în primele zile ale intervalului, vremea devenind geroasă, astfel încât mâine maximele diurne vor atinge, în medie, -13 grade C, iar minimele nocturne vor scădea spre -21 de grade C. Ulterior, până la 11 ianuarie, vremea se va încălzi de la o zi la alta, iar mediile termice vor crește spre zero grade C ziua și între -7 și -5 grade C noaptea, valori în jurul cărora se vor menține până la finalul celor două săptămâni de prognoză. La începutul intervalului, doar izolat va ninge slab, dar după 9 ianuarie, zilnic se vor semnala precipitații, predominant ninsori, la nivel local. Cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate în jurul datei de 11 ianuarie. Estimarea temperaturilor este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată de la Reading, Anglia, menționează ANM.