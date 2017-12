„Să învăţăm beach-handball” şi-a desemnat cîştigătorii

După trei zile de întreceri, turneul “Să învăţăm beach- handball”, competiţie rezervată sportivilor născuţi între 1991 şi 1994, şi-a desemnat, duminică, cîştigătorii primei ediţii. Ultimele partide de la Complexul Turistic Mamaia Nord au stabilit şi ierarhia finală a celor trei grupe (două la masculin şi una la feminin), lupta pentru poziţiile fruntaşe fiind una aprigă. Nu mai puţin de trei partide au avut nevoie de prelungiri (unde se aplică regula “Shoot-Out” - “Un jucător împotriva portarului”) pentru a se decide echipa cîştigătoare. Rezultatele înregistrate duminică au fost: Grupa A - masculin: Medgidia 1 – Constanţa 3 (2-0); Grupa B - masculin: Constanţa 4 - Medgidia 2 (2-1), Medgidia 3 – Năvodari (2-1), Constanţa 4 – Cernavodă (2-0), Constanţa 3 – Cernavodă (2-0); Grupa C - feminin: Constanţa 1 – Constanţa 3 (2-0), Cernavodă 1 – Constanţa 2 (1-2). Cîştigătoarele celor trei grupe au fost: Grupa A – Medgidia – locul I, Constanţa 2- locul II, Constanţa 1 – locul III şi Constanţa 3 – locul VI; Grupa B: Constanţa 4 – locul I, Constanţa 5 – locul II, Constanţa 3 – locul III, Medgidia 2 – locul IV, Medgidia 3 – locul V, Şc. „Grigore Moisil” Năvodari – locul VI şi CS Axiopolis Cernavodă – locul VII; Grupa C: Constanţa 1 – locul I, Constanţa 3 – locul II, Constanţa 2 – locul III şi Cernavodă 1 – locul IV. Toţi participanţii au fost premiaţi cu tricouri personalizate şi diplome de participare. De altfel, organizatorii au decis să fie acordate şi şase premii speciale pentru cei mai tehnici jucători ai turneului, printre cei care au primit cupele fiind: Tudor Mangri (Şc. „Grigore Moisil” Năvodari), Marius Detcov (CSS 1 Constanţa), Suliman Gesur (Medgidia), Cătălin Taracheiu (CSS 1 Constanţa), Mădălina Petcu (CS Axiopoli Cernavodă) şi Elena Butnaru (CSS 1 Constanţa). „Numărul de participanţi certifică îndeplinirea obiectivului pe care ni l-am propus. Este o mare bucurie că am reuşit să adunăm 125 de sportivi din judeţ, cărora să le aducem o motivaţie în plus pentru practicarea sportului de performanţă. Antrenorii au învăţat alături de sportivi regulamentul de beach-handball şi sperăm ca întrecerea să se desfăşoare şi anul viitor”, a declarat Mariana Tudora, consilier DSJ şi cea care pregăteşte echipele de juniori de al CSS 1 Constanţa. „Ne aşteptam să cîştigăm pentru că elevele mele erau cele mai mari din grupă. A fost un test util pentru noi, dar din păcate am pierdut două jucătoare bune, care s-au accidentat destul de grav şi acest lucru a umbrit bucuria cîştigării turneului”, a declarat şi Ion Puşcasu, care antrenează echipa de junioare I de la CSS 1 Constanţa. Întrecerea a fost organizată şi sponsorizată de Direcţia pentru Sport a Judeţuilui, Consiliul Judeţean Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Handbal Constanţa.