Să învățăm să spunem mai des: Mulțumesc!

După 1989, România și-a deschis porțile către Occident, iar printre consecințe se numără și importarea unor sărbători tradiționale în alte țări. Multe au prins deja rădăcini, altele, precum Halloween-ul, au împărțit populația în două tabere. Printre cele care i-au impresionat pe români se numără o sărbătoare de suflet pentru americani, "Thanksgiving Day", celebrată în fiecare an, pe 23 noiembrie. Inițial, menirea era de a mulțumi pentru recoltele bogate și pentru anul scurs de la precedenta celebrare, dar, între timp, a devenit o sărbătoare care dă prilejul fiecăruia om să mulțumească divinității, dar și oamenilor apropiați pentru ceea ce are în viață. Tocmai acest scop, de a ne bucura de tot ce ne înconjoară, de a fi alături de familie și de a fi milostivi cu cei cărora soarta nu le-a surâs, a transformat-o într-una dintre cele mai importante zile pentru americani. La români nu a avut așa mare succes, deși ar fi prins bine o sărbătoare în care să nu fie vorba de mâncare și religie, ci de iubirea față de semeni.

Totuși, există locuri în țară unde "Thanksgiving Day" este privită ca o bucurie pentru suflet, inclusiv în Constanța. Drept urmare, joi a fost zi de sărbătoare la Cambridge School of Constanța, școala cu predare în limba engleză, unde aproape jumătate dintre elevi sunt străini. Copiii au celebrat transmițând mesaje de mulțumire către colegi și profesori, către cei dragi de acasă, totul cu zâmbetul pe buze. Apoi, au avut parte de un tradițional prânz american de "Thanksgiving Day", cu supă cremă de dovleac, curcan la cuptor, păstăi de fasole verde și plăcintă de cartofi dulci. "Marcăm această zi prin a învăța să spunem mai mult <Mulțumesc>! Ne-am delectat cu un curcan gătit în stil american, cu garniturile tradiționale, am organizat o competiție de baschet. Chiar dacă mulți dintre copii nu au luat contact cu cultura americană și cu sărbătorile tradiționale până acum, toată lumea s-a simțit foarte bine", a spus Anda Nicola, reprezentantul Cambridge School of Constanța.

După-amiaza a fost dedicată unei provocări având în centru chiar unul dintre sporturile naționale americane, baschetul. Astfel s-a organizat, "Thanksgiving Basketball Cup", competiția de baschet adresată elevilor din ciclul gimnazial și liceal de la Cambridge School și Liceul Teoretic "Decebal". Arbitrajul a fost asigurat de invitații speciali, sportivi de performanță de la Baschet Club Athletic Constanța, iar părinții elevilor s-au întrecut într-un meci demonstrativ. Acțiunea a avut ca obiectiv principal promovarea sportului în şcolile din oraş, iniţiatorii acesteia fiind îngrijoraţi de numărul tot mai mare de absenteism de la orele de sport şi al numărului tot mai mare de copii care suferă de obezitate.