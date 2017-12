S-a lansat clipul „Happy from Constanţa”

Oraşul Constanţa este prezentat într-un mod entuziast într-un videoclip lansat, recent, de mai mulţi tineri de la malul mării. Videoclipul „Happy from Constanţa“, proaspăt lansat pe YouTube, prezintă mai mulţi adolescenţi în timp ce se bucură, dansează şi cântă, exprimându-şi propria viziune asupra oraşului. Melodia „Happy” este interpretată de cunoscutul cântăreţ american Pharrel Williams şi a generat un trend viral în întreaga lume. Piesa a fost transformată în coloană sonoră pentru zeci de clipuri în care oameni din diverse locuri ale planetei îşi exprimă bucuria de a trăi şi a dansa. Constănţenii au dansat şi au filmat în mai multe zone, precum Cazinoul, bulevardul Tomis, parcul Tăbăcărie, parcul din zona Far, pasarela din Mamaia sau strada Ştefan cel Mare. Clipul poate fi găsit pe platforma online YouTube, prin căutarea „Happy from Constanta a.k.a. Constangeles”.