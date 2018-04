Să moară doar capra DAE, nu și a Robor-ului!

Reminder pentru Fondul Monetar Internațional (FMI), care se opune fățiș plafonării DAE (așa cum s-a opus, de altfel, și legii dării în plată) - prima instituție care a plafonat dobânzile, în plin având al creditării iresponsabile practicate în preajma aderării României la UE (2006 - 2008), a fost chiar... Banca Națională a României, remarcă avocatul Gheorghe Piperea - „Plafonarea dobânzilor interbancare, în special a Robor, este o realitate în practica BNR încă din 2008. Prin norma nr.12/24oct.2008, banca centrală a stabilit că, în cazul unei variații a Robor mai mare de 25% față de propria facilitate de credit (în relația cu băncile comerciale - n.r.), va suspenda publicarea Robor/Robid pe baza cotațiilor emise de bancheri. În prezent, dobânda în cauză este de 3,25% pe an; așadar, Robor nu va putea depăși 4,06% pe an, iar asta va dura exact cât va considera Manole (șeful BNR - n.r.) că este necesar. Precizez, de asemenea, că BNR poate impune limite ale creditării (deci a pieței libere), prin reducerea gradului de îndatorare, iar creditele Prima Casă au și un avans maximal, și un coridor de dobânzi maximale, plafonate și ele. Cu toate acestea, doar plafonarea prin lege a DAE, întru protecția consumatorilor, este vizată de onorabilii de la FMI, că cică ar fi populistă și ar încălca principiile pieței libere. E și fractură logică în discursul șefuleților FMI, e și dublu standard...“. Oricum, vorba lui Piperea, pentru a vorbi de libertate a pieței, trebuie să și ai de-a face cu o piață. Or, în domeniul bancar nu există piață, ci monopol de facto...