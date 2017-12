• MARTORI OCULARI • Procesul în care patru membri ai clanului „Băncuţă” sunt judecaţi pentru de tentativă de omor şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice a continuat, ieri, la Tribunalul Constanţa cu audierea mai multor martori oculari ai evenimentului petrecut în vara anului trecut. Precizăm că Tani-Fidis Băncuţă, zis „Tancu“, Vasile Băncuţă, zis „Eminescu“, Cocoş Băncuţă şi Gheorghe Mărăraş, zis „Pardalian”, sunt arestaţi. Unul dintre martori, Dănuţ Alexandru Slesarev a declarat că l-a sunat pe Vasile Băncuţă întrucât voia să vorbească cu fratele acestuia, Tani Fidis Băncuţă, pentru a-l determina să îi restituie datoria de 20.000 de euro. „Aflasem că Tani Fidis Băncuţă se dădea plecat din ţară, aşa că am trecut cu maşina prin faţa locuinţei acestuia ca să văd dacă este cineva acasă. Vasile Băncuţă era în curte, a venit la mine şi discuţia noastră a degenerat în bătaie. El a fugit, eu m-am urcat în maşină şi am plecat. Câteva ore mai târziu, Tani Fidis Băncuţă m-a sunat şi a zis că nu îmi dă banii, dar că o să văd eu. Am încercat să îl calmez, însă era foarte nervos. Spre seară, în jurul orei 19.00, eram cu mai mulţi prieteni pe str. Tulcei, din cartierul constănţean Tomis Nord, când au apărut patru maşini din care au coborât aproape 20 de persoane înarmate cu topoare, cuţite, furci, săbii. Am văzut cum Tani Fidis Băncuţă şi Vasile Băncuţă l-au atacat pe Dumitru Mirel Chiujdea şi l-au lovit cu un cuţit şi cu o sabie. Cocoş Vasile a apărut şi el cu un topor, cu care l-a lovit pe Chiujdea, apoi l-a aruncat spre restul grupului nostru. Am fost toţi agresaţi de cele 20 de persoane”, a susţinut Slesarev. Supărat peste măsură de atitudinea martorului şi de cele declarate, Vasile Băncuţă a izbucnit din boxa arestaţilor. „Să moară familia ta că nu spui adevărul, că ai avut un pistol în mână când ai venit la mine acasă!”, a urlat Băncuţă. Avocaţii lui au încercat să îl potolească, însă el o ţinea una şi bună să fie lăsat să vorbească pentru că aşa se urează la ţigani când cineva minte. Alt martor, Ionuţ Tudorache, a avut aceeaşi variantă despre firul evenimentelor. „Când au coborât din maşini, Cocoş Băncuţă a zis „uitaţi, ei sunt, omorâţi-i” şi ne-au atacat”, a declarat Tudorache. Martorii au afirmat că, în învălmăşeala de acolo, nu l-au văzut pe Mărăraş.

• SCANDAL ÎN PLINĂ STRADĂ • Potrivit rechizitoriului, pe 18 iulie 2010, jurul orei 20.00, Cocoş Băncuţă, Tani-Fidis Băncuţă, Vasile Băncuţă şi Gheorghe Mărăraş, însoţiţi de mai multe persoane, au coborât din două autovehicule, un Nissan Pathfinder, înmatriculat CT 55 DID, şi o dubiţă albă cu numere de Franţa, înarmaţi cu săbii, cuţite, furci, lopeţi, topoare, sape, precum şi un pistol cu bile. Băncuţă şi fiii săi i-au atacat pe Dumitru Mirel Chiujdea, Dănuţ Alexandru Slesarev şi George Tănase. Cel mai grav rănit a fost Chiujdea, pe care l-au lovit cu sabia, cuţitul şi alte corpuri dure care i-au provocat leziuni pentru care a primit 100 de zile de îngrijiri medicale. Mărăraş, rudă cu ceilalţi trei inculpaţi, este acuzat de anchetatori că a intrat într-un magazin alimentar din zonă, căutându-i pe George Arnăutu şi Stelian Barzu, martori şi prieteni cu părţile vătămate. Mărăraş l-a atacat pe administratorul magazinului, Dumitru Călin, ameninţându-l cu sabia, şi l-a dat afară forţat din propriul magazin. În timpul audierii în spital, Chiujdea a declarat că, în urmă cu doi ani, împreună cu Slesarev, l-au împrumutat pe Tani-Fidis Băncuţă cu 40.000 euro, sumă restituită parţial. După câteva zile de la scandal, cei patru agresori au fost prinşi de poliţişti în apropierea municipiului Bucureşti.