S-a mutat Serviciul de Permise!

08:53:11 / 28 Decembrie 2017

Constanteni

D-nu Palaz felicitari pentru aceasta reusita.fiind initiativa dumneavoastra Dar noi constantenii va rugam ffff frumos sa luati o initiotiva .sa o propuneti si sa se realizeze.cu privire la programul de functionare al administratiei cimitirelor si casa casatoriilor. Deoarece am avut necazul sa avem decedat in ajunul craciunului.nu am putut face actele de inmormantare deoarece cele doua insitutii au fost inchise . Aici trebuie sa fie program non -stop.ca la urgenta spitalului.sa fie o persoana permanent indiferent de zi .paste.craciun revelion.sambata.duminica..etc..nu conteaza..sa-ti elibereze documentele necesare inmormantarii. Nu este posibil sa nu ai program non-stop. Va rugam sa studiati problema.si sa incercati sa o rezolvati deoarece sunt situatii urgente