Probleme legate de terenul central al Arenelor BNR, care nu a primit avizul ISU și nu poate găzdui meciurile din cadrul turneului „BRD Năstase-Ţiriac Trophy”, dotat cu premii în valoare totală de 463.520 de euro și programat în perioada 18-24 aprilie, l-au determinat pe fostul mare tenisman Ilie Năstase să dea o declarație șocantă. Actual senator în Parlamentul României, primul lider mondial din istoria tenisului profesionist a anunțat că va cere federației internaționale să-i șteargă victoriile obținute pentru echipa de Cupa Davis a țării sale. „Nu mă mai întrebați de tenis pentru că nu mă mai interesează. Nici pe mine, nici pe domnul Țiriac. Vreau chiar să-mi șteargă toate victoriile pentru echipa României. Să mi le șteargă! Să nu se mai spună că am jucat tenis pentru România. Nu mai vreau! Mă duc la federația internațională să-mi șteargă toate victoriile pentru România. Sunt 63 de meciuri. Mi-e jenă să mă duc acum la turneul care se organizează pe terenurile auxiliare, unde eu am învăţat tenisul. Mi-e ruşine şi cred că nici nu o să mă duc. Mi-e jenă să mă duc acum la turneul care se organizează pe terenurile auxiliare, unde eu am învăţat tenisul. Mi-e ruşine şi cred că nici nu o să mă duc”, a declarat Năstase pentru Digi Sport, atacând dur și Banca Națională a României, proprietarul bazei sportive: „Nu e normal. Știți cum se numește BNR? Banca Națională a României! O să semnez o propunere să se numească a românilor, pentru că acolo sunt niște oameni care nu înțeleg nimic despre sport. Sau nu vor. Vor doar să se dezbrace în niște izmene mai lungi, de pe timpul când jucam eu și domnul Țiriac, și să joace numai ei pe terenurile alea. Nu se poate! Uitați că am fost jucător de tenis, nu mă mai interesează tenisul românesc! Mi-e jenă să mă duc acum la turneul care se organizează pe terenurile auxiliare, unde eu am învăţat tenisul. Mi-e ruşine şi cred că nici nu o să mă duc”.

Fostul mare tenisman a dezvăluit că a fost contactat și de multipla campioană olimpică de gimnastică Nadia Comăneci, care s-a arătat stupefiată de situația Arenelor BNR: „Mi-a dat Nadia mesaje disperate, că nu e posibil să se întâmple după 21 de ani. Și eu am investit în turneul acesta cu domnul Țiriac și apoi el mi-a cumpărat partea. Ce facem, avem câteva lucruri bune și le distrugem și pe astea? Cu baza aia se poate face ceva frumos, poate fi renovată. Mie îmi e scârbă să mai trăiesc în țara asta!”.

