Să o descoperim pe actriţa Monica Bîrlădeanu!

Este una dintre cele mai frumoase femei din România, dar i-am face o mare defavoare să o îngrădim în acest şablon. Cu apariţiile sale în televiziune, cu un rol secundar în „Moartea domnului Lăzărescu\" în regia lui Cristi Puiu, cu apariţii în seriale de televiziune în „Lombarzilor 8\" sau „Lost\" şi „Nip/Tuck\" şi iată, cu un personaj principal în lungmetrajul „Francesca\" de Bobby Păunescu, Monica Bîrlădeanu stîrneşte curiozitate. Este o perioadă de acumulări pentru tînăra actriţă, care, pînă acum, a făcut alegerile potrivite pentru a-şi prezenta puterea interpretativă. Monica Bîrlădeanu nu se lasă foarte uşor citită de telespectatori sau spectatori, pe care, însă, îi prinde uşor sub vraja sa. Personajul Francesca se face plăcut şi simpatizat cu uşurinţă. Frumuseţea actriţei, voit estompată, nu trece neobservată, iar dramatismul intrigii, creionat în mare parte de acţiunile personajului principal masculin Miţă, modelează pe chipul său emoţii intense, care o scot din imobilitate chiar dacă uneori în reacţii uşor prea lucrate. Actoria mai are cîteva secrete pe care Monica Bîrlădeanu le va descoperi, cu siguranţă, cu perseverenţa care o caracterizează. Ca actriţă, mai are mult potenţial pe care să-l propună regizorilor şi spectatorilor şi să sperăm că toţi îi vor acorda şansa de a-şi dovedi talentul actoricesc. În lungmetrajul „Francesca\" mai are, pe alocuri, ezitări în interpretare, care, însă, o salvează prin redarea şovăielii cu care personajul său îşi asumă propriul destin. Monica Bîrlădeanu a trecut proba „de foc” şi dovedeşte că trebuie luată în serios ca o actriţă care promite.

Reporter: Am fost surprinsă să descopăr că nu actoria a fost prima alegere.

Monica Bîrlădeanu: Da. Am studiat mai întîi Dreptul şi apoi, Actoria la Los Angeles şi Londra. Dreptul a fost prima mea opţiune în viaţă şi apoi m-am răzgîndit.

Rep.: Ce v-a atras spre actorie?

M.B.: Nu am ajuns direct la actorie. Am urmat un traseu destul de deviat. Am făcut mai întîi televiziune şi mi-a plăcut foarte mult. Apoi, făcînd în paralel diverse reclame - care sînt mici filmuleţe de 30 de secunde -, am descoperit, de fapt, că îmi place să fiu în faţa camerei de luat vederi, ca actriţă şi nu în varianta unei prezentatoare de televiziune. Am plecat apoi la Los Angeles, unde am urmat mai multe cursuri. Am revenit în ţară şi am jucat în „Moartea domnului Lăzărescu\". Între timp, la Los Angeles s-au mai ivit nişte oportunităţi şi am făcut film şi acolo.

Rep.: Cum vă apropiaţi de un personaj?

M.B.: Atunci cînd lucrezi la un personaj, te legi foarte tare de lucrurile care îţi sînt comune, experienţe similare, lucruri în care te implici sau lovituri pe care le-ai încasat asemănător felului în care le trăieşte personajul. Sau, pur şi simplu, m-am apropiat de acest personaj, Francesca, cu foarte multă compasiune pentru ce îşi doreşte această femeie să facă şi lucrurile nu îi ies. Pentru visul ei care este aruncat pe fereastră într-o fracţiune de secundă şi pentru toate lucrurile pe care le pierde la final.

Rep.: Experienţa dvs. de a trăi într-o altă ţară a fost de ajutor?

M.B.: Nu. Francesca nici măcar nu ajunge într-o altă ţară. Nu mi-a folosit deloc. Şi nici motivele care ne-au determinat să plecăm în altă ţară nu sînt aceleaşi. Am încercat să o înţeleg. Să înţeleg circumstanţele vieţii ei, să îi justific opţiunile şi alegerile pe care le face şi să nu o judec.

Rep.: Cum vi se pare că a fost perceput personajul de către public?

M.B.: Nu-mi dau seama. De aceea vrem să culegem informaţii şi impresii „la cald”, după proiecţii. Din cîte ne-am dat seama, foarte multă lume a simpatizat şi a vibrat odată cu Francesca. Este cel mai important lucru să te laşi purtat de personaj. Şi este un personaj de care să te ataşezi. În rest, fiecare citeşte cu ghilimelele de rigoare această poveste prin prisma personală, prin lentila proprie. O sută de oameni văd acelaşi film şi totuşi, văd o sută de filme diferite.

Rep.: Cît este de greu pentru o femeie frumoasă să se impună ca o actriţă foarte bună, pentru că, de cele mai multe ori, sînt foarte multe prejudecăţi în acest sens?

M.B.: Nu m-am lovit de ele. Sînt roluri şi roluri. Sînt roluri în care frumuseţea femeii face parte din caracterizarea unui personaj, iar altele sînt în mod special dedicate unei femei care nu este conform standardelor. Să zicem că sînt mai banale. Depinde. Sînt teritorii foarte diferite. Nu e nici greu, nici uşor. Este doar o caracteristică a actorului, este un instrument de lucru.

Rep.: Veţi continua să lucraţi în România?

M.B.: Da, voi continua să lucrez oriunde mi se propun proiecte şi mi se par interesante. Pentru mine e foarte puţin important dacă sînt proiecte în limba română, chineză, italiană, engleză. Nu am niciun fel de restricţii de acest fel. Vreau să fac cinema cu oamenii cu care mi-ar plăcea să lucrez în proiecte care promit, propun ceva nou.

Rep.: Ce vă atrage către un proiect?

M.B.: Povestea. Trebuie să fie o poveste foarte solidă, foarte bună. O poveste care să mă intereseze să o spun, apoi trebuie să existe un regizor cu care mi-aş dori foarte tare să lucrez. Desigur, personajul.

Rep.: Şi posibilitatea de a improviza în timpul filmărilor?

M.B.: Nu mi se pare foarte importantă. Adică, nu joacă un rol decisiv cînd spun „Da” unui proiect.