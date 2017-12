Să păstrăm plajele curate!

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) face apel către toţi turiştii care vor veni la mare în minivacanţa de 1 Mai, dar şi la constănţeni, să păstreze plajele curate. „ABADL a depus eforturi ca plajele să fie pregătite şi amenajate, pentru ca turiştii care vor veni pe litoral să se bucure de un nisip curat. Toate plajele din zonele în care sunt aşteptaţi turişti au fost deja predate către operatori. În aceste condiţii, plajele din Mamaia, Vama Veche, Mangalia, Neptun, Costineşti, Eforie şi 2 Mai îşi aşteaptă vizitatorii”, a declarat purtătorul de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton. Apelul reprezentanţilor ABADL vine din cauza faptului că în fiecare an, după petrecerile de 1 Mai, plajele litoralului românesc rămâneau pline de gunoaie. Acum, având în vedere că petrecerea de 1 Mai se va prelungi până după Paşte, atât agenţii economici, cât şi reprezentanţii ABADL doresc ca, la finalul minivacanţei, plajele să rămână curate.

Anton a mai spus că ABADL va sprijini „Social Erasmus Romania: Let\'s Do It, World!”, acţiunea de curăţare a plajei iniţiată de voluntarii Asociaţiei „Erasmus Student Network” (ESN) România, care se va desfăşura în data de 28 aprilie 2013, pe plaja din Vama Veche. Acţiunea se doreşte a fi una pilot pentru Ziua Curăţeniei Generale, care anul acesta va avea loc la 28 septembrie. Partenerii evenimentului „Social Erasmus Romania: Let\'s Do It, World!” sunt: Primăria Limanu, Serviciul Comunitar de Utilităţi Publice de Interes Local Limanu, Administraţia Bazinală de Ape Dobrogea - Litoral, Radio România Cultural, Let\'s Do It, România!, Greenestenergy Magazine. (R.N.)