S-a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor pentru „Rabla Clasic“

Administrația Fondului pentru Mediu a decis prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor pentru Programul „Rabla Clasic“ până la data de 28 octombrie 2016. De asemenea, Administraţia Fondului pentru Mediu publică rezultatul celei de-a patra etape de evaluare și validare a dosarelor depuse de persoanele juridice în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul "Rabla") şi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul "Rabla Plus") 2016. În această etapă, pentru Programul "Rabla" au fost analizate un număr de 415 dosare depuse de persoane juridice. Din acestea, 239 de dosare au fost acceptate pentru 673 de autovehicule și 176 de dosare au fost respinse.

De asemenea, au fost aprobate 9 contestații pentru 19 autovehicule aferente dosarelor respinse în cea de-a treia etapă de evaluare. Pentru Programul "Rabla Plus" au fost analizate un număr de 13 dosare depuse de persoane juridice, toate fiind acceptate pentru 119 autovehicule. Listele persoanelor juridice care au fost acceptate şi respinse în programe sunt publicate pe site-ul AFM, (www.afm.ro), la secțiunile aferente Programelor "Rabla" şi "Rabla Plus" 2016. Persoanele juridice care au fost acceptate în programe se pot adresa unuia dintre producătorii/dealerii auto care au fost validaţi în Programele "Rabla" şi "Rabla Plus" 2016. Persoanele juridice care au fost respinse au posibilitatea să depună contestaţii începând de vineri, 21 octombrie 2016, în termen de 5 zile. De asemenea, solicitanţii respinşi pot depune un nou dosar, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, până la data de 28 octombrie 2016.