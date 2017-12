S-a primit oficial scrisoarea privind deblocarea POSDRU

Premierul Victor Ponta a anunţat, ieri, că a primit, în mod oficial, scrisoarea privind deblocarea Programului Operaţional Regional şi Programul Operaţional Sectoral Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), program accesat în special de către universităţi şi organizaţii neguvernamentale. Bucuria premierului este şi mai mare în condiţiile în care săptămâna trecută a fost deblocat Programul Operaţional pe Mediu, iar săptămâna viitoare se aşteaptă deblocarea pentru Programul Operaţional Regional. El a arătat că programele blocate pentru nereguli constatate în perioada 2009-2010 sunt deblocate anul ăsta prin eforturile actualului Guvern şi prin acceptarea unor corecţii financiare care afectează respectivele programe, dar care nu reprezintă o pierdere pentru întreaga anvelopă aflată la dispoziţia României în ceea ce priveşte fondurile structurale şi de coeziune. \"Noi, ca să ni se deblocheze programele respective, am luat deja măsuri care ţin de îndreptarea procedurilor şi, după cum ştiţi, s-a adoptat şi săptămâna trecută OUG. Luptăm pe partea cu conflictul de interese, deci am îndreptat pe proceduri şi am plătit nişte corecţii financiare, că altfel nu se putea\", a adăugat Ponta. (A.M.)