Să reciclăm aluminiul!

Schimbarea mentalităţii şi a practicilor legate de colectarea selectivă a dozelor din aluminiu, cât şi asumarea unui comportament civilizat faţă de mediul înconjurător sunt măsuri pe care asociaţia non-profit Alucro le implementează în cadrul evenimentului Recycling Fest 2011. Acţiunea se desfăşoară în două etape. Prima a avut loc în perioada 29 – 31 iulie, iar etapa a doua are loc în acest weekend, pe plaja Carribean Beach din Costineşti. Invitaţia la o “doză” de ecologie sub sloganul “Tu reciclezi, noi te premiem! Fiecare doză de aluminiu contează!” a fost binevenită pentru turiştii dornici să contribuie la un mediu înconjurător mai curat. Fiecare persoană care duce la punctul de colectare din Costineşti 15 doze goale de aluminiu primeşte în schimb un suc sau o bere. În plus, poate participa la o tombolă cu premii. Potrivit organizatorilor, în campania de anul trecut au fost strânse circa 350 kg de doze de aluminiu, iar anul acesta, numai în prima etapă a evenimentului au fost colectate circa 500 kg doze de aluminiu. (O.J.)