Să salvăm împreună un copil bolnav de cancer, cu un simplu SMS!

Copilăria este cel mai frumos dar al vieții, indiferent de cât de bogat sau sărac ești! Un copil sărac, dacă este sănătos, se poate bucura de primii ani din viață, se poate bucura chiar și de o mică jucărie, cumpărată, primită sau făcută manual. Se poate juca, poate râde... Din păcate, nu toți copiii au parte de o copilărie frumoasă, veselă. Unii sunt nevoiți să îndure multă suferință, chin, la propriu, iar părinții nu vor afla, poate niciodată, răspunsurile la întrebări precum: „De ce tocmai copilul meu?” sau ”Cu ce a greșit copilul meu de trebuie să îndure atâta suferință?”. Asociația ”Salvează o Inimă” prezintă un nou caz. ”Îl cheamă Patrick Garabajiu, are 11 ani, este în clasa a IV-a şi este foarte iubit de părinţi şi de sora mai mare. Face sport zilnic, are rezultate foarte bune la învăţătură şi îşi doreşte ca într-o bună zi să devină arhitect şi să proiecteze clădiri care vor rămâne în istorie. Din păcate, începutul anului 2017 a adus o veste groaznică pentru băiat: Patrick a fost diagnosticat cu leucemie. De atunci, părinţii şi sora plâng fără încetare, iar el nu înţelege de ce toată lumea este tristă în jurul lui”, așa începe povestea copilului. În 11 ianuarie, au ajuns în Istanbul, iar Patrick se bucura crezând că merge în vacanţă. A fost prima dată când zbura cu avionul, avea emoţii mari, credea că o să vadă marea, însă drumul lor s-a oprit direct la Spitalul Medical Park. Nu ştia ce se întâmplă, nu înţelegea limba şi toate persoanele dragi lui plângeau de zor. Pe holul spitalului, a văzut o imagine de coşmar: multe mămici care îşi ţineau pruncii în braţe şi zbierau de durere. Nu înţelegea ce se întâmplă cu el, credea că are doar un vis urât, iar când o să se trezească, totul o să revină la normal. Din patul de spital, vedea marea şi avioanele cum vin şi pleacă, iar de câteva ori pe zi era vizitat de un doctor foarte amabil şi grijuliu, care îi spunea mereu că totul o să fie bine şi că are o familie care îl iubeşte enorm. Chiar dacă leucemia i-a afectat deja 90% din organism, sunt şanse să trăiască dacă urmează, câteva luni, şedinţe de chimioterapie, urmate probabil de un transplant de celule stem. Costurile totale depăşesc cu mult posibilităţile familiei: 127.000 de dolari.

CUM ÎL PUTEM AJUTA PE PATRICK?

Cine vrea să contribuie la salvarea lui Patrick poate dona 2 euro prin transmiterea unui simplu SMS la 8832, cu textul “PATRICK”. Fiecare mesaj trimis înseamnă o şansă în plus pentru sănătatea şi viitorul băiatului. De asemenea, donaţiile pot fi făcute şi online, pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/patrick-garabajiu/, prin transfer bancar, în conturile Asociaţiei “Salvează o inimă”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont în euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari).