S-a schimbat modificarea! Vezi unde se mută Liceul NAVROM

Reînființarea Liceul Militar de Marină la Constanța intră în linie dreaptă. Consilierii locali au votat, în cadrul unei ședințe extraordinare ce a avut loc vineri, 23 februarie, mai multe proiecte de hotărâri prin care s-a pregătit terenul pentru mutarea Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, astfel încât să existe spațiul necesar pentru viitorul liceu militar. Mai exact, aleșii locali au decis ca actualul Colegiu Tehnic de Marină să se mute în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 15 „Grigore Antipa”. De asemenea, internatul și cantina vor funcționa în două anexe, nefolosite în prezent, ale Liceului Tehnologic „C. A. Rosetti”. nițial, se avea în vedere mutarea Colegiului Tehnic de Marină în locul Liceului „Vasile Pârvan“, însă s-a renunțat la această idee. Primarul Decebal Făgădău a declarat că soluția la care s-a ajuns este cea mai bună pentru toată lumea. „Avem Colegiul „Alexandru Ioan Cuza”, fostul NAVROM, cu o infrastructură masivă, pe alocuri perimată, pe care unitatea școlară nu are capacitatea să gestioneze întreaga suprafață. De asemenea, fostul liceu SNC, acual „C. A. Rosetti”, are spații neutilizate, iar Școala Gimnazială nr. 15 este goală. Tocmai pentru că este datoria noastră să utilizăm corect și în interesul educației spațiile de învățământ, am profitat de o oportunitate istorică. Să înființăm Liceul Militar de Marină. Vom aloca fonduri pentru toate structurile, astfel încât să fie modernizate”, a declarat Făgădău, care a precizat în repetate rânduri că această soluție mulțumește pe toată lumea.

REVOLTA CONTINUĂ

În realitate, deși ședința de Consiliu a fost foarte liniștită și nu a fost marcată de scandaluri sau proteste, decizia a generat nemulțumiri. Conducerea Colegiului Tehnic de Marină „Al. I. Cuza” a transmis un comunicat de presă prin care își exprimă îngrijorarea față de aceste decizii. Mai exact, reprezentabnții unității de învățământ sunt sceptici cu privire la existența spațiilor necesare pentru desfășurarea activităților educaționale. „Personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic al Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa, împreună cu elevii şi părinţii acestora, ne vedem obligaţi să lămurim câteva aspecte. În primul rând, după protestele din luna ianuarie 2018, legate de mutarea Colegiului Tehnic de Marină într-un alt sediu, pentru a face loc unui liceu militar, am obţinut promisiunea, în şedinţa din data de 22 ianuarie 2018 a Consiliului Local că în anul şcolar 2018-2019, ne vom desfăşura activitatea în sediul actual. În al doilea rând, joi 15 februarie, am fost anunţaţi că se va vota trecerea sediului liceului nostru din patrimoniul Primăriei, în administrarea MApN, urmând ca liceul militar să funcţioneze din toamna acestui an, în locul nostru. În acelaşi timp, am primit informaţia că mutarea noastră va avea loc în sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 15, cu promisiunea (la fel ca în ianuarie) că se vor construi trei ateliere - şcoală şi că se vor reabilita internatul şi cantina de la Liceul Tehnologic „C. A. Rosetti”, unde vor fi cazaţi elevii noştri. Menţionăm că la Şcoala Gimnazială Nr. 15, în prezent învaţă 250 de elevi care vor pleca la Şcoala Gimnazială Nr. 37, unde, de asemenea, învaţă 300-350 elevi. În al treilea rând, Şcoala Gimnazială Nr. 15 a fost vizitată de trei cadre didactice din liceul nostru, constatându-se că numărul de săli de clasă existente este mult sub posibilitatea de desfăşurare a activităţii noastre. Atribuind sălilor de curs un minim de două laboratoare tehnice, o sală de sport şi un laborator de informatică, rămân disponibile 9 săli în care ar trebui să încapă cele 22 de clase ale liceului nostru. Şi nu în ultimul rând, subliniem că ne menţinem părerea că această mutare reprezintă un abuz şi o încălcare fragrantă a drepturilor copiilor la educaţie. În acest moment, elevii noştri beneficiază de dotările necesare desfăşurării activităţii didactice în domeniul pentru care au optat şi, cu toate acestea, ei TREBUIE să fie mutaţi într-un sediu în care nu vor beneficia de aceleaşi dotări. Şi toate acestea… pentru ce?! Înţelegem că pentru a face loc unui număr incert de elevi despre care se presupune că au mai multe drepturi decât elevii Colegiului Tehnic de Marină ,,Al. I. Cuza” . Ne declarăm revoltaţi de faptul că, în anul 2018, într-o ţară europeană, democratică şi într-unul din marile oraşe ale ţării, învăţământul se confruntă cu astfel de situaţii în care funcţionează legea pumnului în gură. RUŞINOS!”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții Colegiului Tehnic de Marină.

UNII SE ȘI BUCURĂ

Pe de altă parte, conducerea Liceului Tehnologic „C. A Rosetti” consideră că decizia Consiliului Local este de bun augur. „Considerăm că această măsură are un impact major asupra activității educative, precum și asupra elevilor școlii noastre, școală care există în sistemul educațional constănțean încă din anul 1920. Dat fiind specificul ofertei educaționale a unității noastre, școlarizăm elevi provenind din 8 orașe din totalul celor 11 din județ și 31 de comune din totalul celor 58 din județ, un număr mare de elevi făcând naveta.15 elevi au domiciliul în județul Tulcea, iar 68 de elevi locuiesc în localități situate la distanță mare de Municipiul Constanța. Astfel mulți elevi ai școlii noastre au nevoie de cantină, respectiv cămin funcționale, deoarece fac eforturi financiare foarte mari să locuiască în oraș. Pentru a putea oferi tot sprijinul acestor elevi, școala a fost pemanent preocupată de menținerea, repararea și reabilitarea tuturor spațiilor aflate în administrare. Începând cu anul 2015 cantina și căminul au intrat în conservare, de atunci făcându-se demersuri repetate pentru reparația acestor spații. Prin măsurile vizate de către municipalitate, atât elevii Liceului Tehnologic „C.A. Rosetti” cât și elevii altor unități școlare ar putea avea posibilitatea de a fi cazați în internatul unității noastre. Astfel, există toate premisele necesare pentru ca spațiile să rămână în administrarea Liceului Tehnologic „C.A. Rosetti” din Constanța, urmând ca acestea să poată fi folosite în beneficiul tuturor elevilor, conform principiului asigurării egalității de șanse. Cu această soluție propusă, relația de permanentă colaborare cu municipalitatea ar putea fi concretizată printr-o realizare de excepție în sprijinul educației”, spun reprezentanții unității de învățământ.