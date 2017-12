„Să scoată procurorul mortul din pământ, să-i spună cine l-a bătut!”

ARESTAŢI Magistraţii Tribunalului Constanţa au emis, marţi noaptea, mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele lui Ionuţ Adrian Matei, de 20 de ani, şi Valentin Andrei Crişan, de 18 ani, ambii din localitatea constănţeană Adamclisi, acuzaţi de omor calificat. Anchetatorii au stabilit că vinerea trecută, cei doi l-au omorât în bătaie pe un consătean de 21 de ani, Alexandru. Ieri, la Parchet au continuat audierile în acest caz. „Am ajuns la discotecă însoţit de un prieten şi ne-am aşezat la masa la care mai stăteau câteva persoane, pe care însă nu le cunoşteam. Am băut câte un pahar cu vin, am început să dansăm şi la un moment dat, eu m-am rezemat de un zid, că nu mai aveam chef să stau pe ring. Atunci am observat că Alexandru se îmbrâncea cu Crişan. Alexandru a venit spre Crişan şi, din spate, Matei i-a dat două palme după ceafă şi l-a tras înapoi. Au fost despărţiţi de cei din discotecă, iar Crişan cu Alexandru au continuat să-şi arate semne obscene. Noi ne-am aşezat la masă, iar băieţii cu care eram au zis să plecăm şi am ieşit. A venit Matei care ne-a zis să mai stăm şi într-un final ne-a convins. Am intrat în discotecă, am mai dansat şi a venit Matei, care l-a tras pe prietenul meu de mână şi l-a scos afară. Eu m-am dus după ei. El era în faţă cu Crişan şi noi ne ţineam după ei. Crişan a fugit şi m-am pus în faţa lui pentru că mi-am dat seama că îl urmărea pe Alexandru. Crişan a rupt o şipcă dintr-un gard şi m-am dat la o parte pentru că mi-a fost frică să nu dea în mine. Matei a rupt şi el o şipcă. Atunci l-am tras de mână şi m-a zgâriat în palmă cu un cui de la şipcă. Prietenul meu a rămas pe loc când i-a văzut că cei doi s-au înarmat. Eu am mers în spatele agresorilor şi ţipam să nu îl lovească că îl omoară. Au aşteptat să treacă intersecţia, pentru că era luminată şi când Alexandru s-a întors spre ei, Crişan i-a dat cu şipca direct în cap, după care i-a dat şi Matei una tot în cap. Alexandru a căzut şi Crişan a continuat să-l lovească. La un moment dat, Alexandru a vrut să se ridice, dar Matei l-a lovit cu picioarele. Când am văzut că nu mai are şipca în mână, m-am dus şi l-am luat de acolo. Apoi am început să ţip la Crişan să nu mai dea în Alexandru că îl omoară. Am văzut cum Crişan îi dădea câte un pumn lui Alexandru de câte ori acesta încerca să ridice capul. Nu m-a ascultat şi, cu toate că victima nu mai mişca, Crişan a continuat să-l toace practic cu muchia şipcii din cap până în picioare”, a declarat martorul care, de teama agresorilor, nu a vrut să-şi facă publică identitatea.

AMENINŢĂRI Tânărul a adăugat că după ce au plecat de la locul incidentului, Matei a dat mai multe telefoane. „Matei vroia să meargă la bar, iar între timp a sunat pe cineva căruia i-a spus că „l-au aranjat” pe Alexandru. Atunci l-am întrebat de ce l-au bătut şi mi-a spus să tac, că ştiu ei ce fac, că Alexandru îi punea să-i ia de băut, că se lua de ei şi că în seara aia i-a scuipat. Apoi Matei a sunat pe altcineva şi l-a trimis să vadă dacă Alexandru mai zace în acelaşi loc sau s-a ridicat. Interlocutorului i-a zis că pe Alexandru l-a bătut Crişan cu nişte băieţi. Nu i-a spus că, de fapt, el l-a rupt în bătaie”, a adăugat martorul. El a povestit că, a doua zi după incident, în timp ce erau în căminul din Constanţa în care sunt cazaţi, prietenul său a primit un telefon şi a aflat că Alexandru a murit. S-au gândit să meargă la poliţie să spună ce ştiau, dar erau aşa de zăpăciţi de veste că au crezut că e duminică şi s-au gândit să amâne până luni. Între timp, prietenul a primit un nou telefon şi un localnic din Adamclisi i-a povestit că după bătaia încasată, Alexandru s-a întors la discotecă şi a mai băut şi la plecare a fost bătut de alţii. „Nici nu mai ştiam ce să facem şi ce să credem. La un moment dat, a sunat mama lui Matei şi ne-a spus să mergem la ei acasă, să vorbim, că suntem tineri şi nu are rost să facem puşcărie. Prietenul meu i-a spus că noi nu am participat la bătaie, că nu avem niciun fel de implicare. Ne-a spus ceva de genul să dăm vina pe Crişan şi să spunem că Matei a fugit cu noi. A spus că e mai bine să spunem aşa şi o să fie bine pentru toată lumea”, a adăugat martorul.

„NICI SĂ-MI TAIE MÂINILE NU RECUNOSC NIMIC” Martorul şi prietenul său s-au întors sâmbătă la o altă discotecă din Adamclisi, unde s-au întâlnit cu Crişan. „A venit un băiat lângă mine şi m-a întrebat dacă am fost şi noi la bătaie. Eu i-am spus că am fost, dar că nu am avut nicio implicare în agresiune. Atunci mi-a zis că oricum o să ne ia pe toţi patru poliţia şi atunci mi-am dat seama că vorbesc cu Crişan. Ne-a spus să dăm vina numai pe Matei, că el a fost singurul care s-a lăudat în sat. Apoi a adăugat: „mie nici dacă îmi pune mâinile pe masă procurorul şi mi le taie nu recunosc nimic!”. Apoi ne-a spus la amândoi: „Bă, voi nu aţi fost acolo şi nu ştiţi nimic!”. Eu l-am întrebat cum a putut să îl bată aşa de rău, iar Crişan ne-a răspuns: „Asta nu a fost bătaie! Săptămâna trecută l-am bătut pe unu cu ranga în cap şi n-a murit! Şi s-a trezit ăsta să moară!”. Apoi a adăugat că o să-i spună procurorului să scoată mortul din pământ să spună el cine l-a bătut. Şi a adăugat că dacă e să fie puşcărie, să fie puşcărie!”, a mai povestit martorul.

COŞMARURI Martorul a mai spus că de la moartea tânărului nu mai poate dormi, pentru că are coşmaruri. „Nu am fost niciodată implicat într-un scandal şi nu îmi ies din minte imaginile cu bătaia. Îl visez pe băiatul acela, pe care nici măcar nu l-am cunoscut. Am coşmaruri de atunci, nu mai pot dormi. Într-o seară am visat că l-am salvat pe Alexandru şi nu l-au mai lovit cu şipcile în cap şi când m-am trezit eram aşa bucuros, însă am realizat că a fost doar un vis, iar într-o altă seară am visat că eu cu celălalt martor am intrat la puşcărie şi Crişan cu Matei erau liberi şi râdeau de noi şi ziceau că au reuşit să ne-o facă”, a declarat cu lacrimi în ochi martorul.