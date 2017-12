Să se dea câte un paradis fiscal, să ajungă la toţi!

Paradisurile fiscale nu cresc doar la umbra palmierilor, ci şi în inima Europei sau în colţuri uitate de la marginea spaţiului comunitar, unde există mici ferestre întredeschise pentru cei care fug de plata taxelor şi impozitelor. „Orice loc din lume care îşi propune să absoarbă bani şi oferă infrastructură politică stabilă celor interesaţi să se sustragă regulilor, legilor şi reglementărilor altor state este un paradis fiscal. Europa are ea însăşi asemenea locuri. Nu-i nevoie să mergi în Bahamas, Belize sau Panama”, se arată într-un raport al Tax Justice Network.

BONUSURI UNICE ÎN ANDORRA Andorra, spre exemplu, statul independent din Pirinei, oferă spaniolilor şi francezilor oportunitatea depunerilor acoperite de sfinţenia secretului bancar. În plus, Andorra nu impozitează veniturile, moştenirile sau capitalul. Drept bonus, benzina şi ţigările sunt foarte ieftine, aşa că o excursie la bancă în Andorra poate fi extrem de rentabilă. Culmea, potrivit TJN, şi Germania are o problemă cu transparenţa depunerilor de capital făcute de investitorii străini. Străinii nu plătesc impozit pe dobânzi, spre deosebire de cetăţenii germani, fiscalizaţi până la ultimul bănuţ. De asemenea, informaţiile despre profiturile înregistrate de cetăţenii străini nu părăsesc Germania decât în cazul unor mandate de urmărire pentru acte penale. TJN consideră Germania ca fiind „printre primii zece aprigi păstrători ai secretului bancar din lume".

LONDRA, REGINA PĂCATELOR FISCALE Pe de altă parte, Londra „este cea mai mare placă turnantă a păcatelor fiscale din UE”, potrivit TJN: „Este mama tuturor oazelor fiscale. Din toate colţurile Regatului Unit, sume mari de bani se scurg către capitală, de unde sunt plasate în Insulele Canalului (Guernsey, Jersey şi Sark) sau în Isle of Man, şi transferate apoi în Caraibe, în insulele Cayman sau chiar în Europa. O simplă căutare pe internet după sintagma „shell company” (firmă cu sediul într-o cutie poştală - n.r.) relevă câte astfel de firme sunt înregistrate la Londra”. Alte state prietenoase cu banii străinilor sunt Irlanda (ţară în care nu degeaba au sedii giganţi precum Google, Apple, Amazon şi Activision - Blizzard), Luxemburg, Liechtenstein, Olanda, Madeira, Malta, Monaco şi, bineînţeles, Elveţia, unde nici mama Fiscului nu mai ajunge la banii depuşi în bănci.