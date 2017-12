S-a sinucis de frica închisorii

GEST DISPERAT. Vasile Nica, bărbatul în vârstă de 45 de ani din comuna constănţeană Chirnogeni, care a fost implicat, în ultimii ani, în nenumărate scandaluri, şi-a pus capăt zilelor, chiar în locuinţa sa. Oamenii legii spun că acesta s-a spânzurat cu lanţul câinelui, în holul casei în care îşi ducea zilele. Gestul disperat al lui Vasile Nica a fost descoperit sâmbătă seară, de concubina acestuia, care s-a întors acasă după ce fugise la rude ca să scape de bătăile pe care acesta i le administra. Când l-a găsit pe bărbat în ştreang, Marcela Isacai a mers într-un suflet în gospodăria unui vecin şi i-a spus acestuia să sune la 112. Femeia spune că a avut mare noroc că a lipsit de acasă, pentru că Nica avea de gând să o ucidă înainte de a-şi curma zilele. „Pe mine m-a bătut miercuri seară, m-a încuiat în casă, dar eu am reuşit să ies pe geam şi am fugit... Când am venit, l-am găsit mort”, povesteşte Marcela Isacai. „El tot spunea că dacă Poliţia îl arestează, o bagă pe ea în mormânt şi apoi se omoară şi el. Cred că a primit o citaţie de la Poliţie sau ceva de genul ăsta dacă s-a hotărât să facă asta”, a declarat una dintre vecinele celor doi. Oamenii legii spun Vasile Nica nu a lăsat în urmă niciun bilet prin care să-şi explice gestul disperat. Poliţiştii cred că bărbatul s-a sinucis încă de vineri noapte, pentru că nu putea suporta gândul că va fi condamnat pentru infracţiunile comise în trecut.

CERTAT CU LEGEA. În ultimii ani, Vasile Nica a avut nenumărate probleme cu legea. Localnicii spun că bărbatul îşi bătea aproape zilnic concubina şi că, de fiecare dată când consuma băuturi alcoolice, căuta scandal. La fel s-a întâmplat şi în urmă cu o lună, atunci când Nica şi-a snopit în bătaie un consătean pentru că acesta a trecut pe lângă el, pe stradă, şi nu l-a salutat. Înfierbântat şi de alcoolul pe care-l consumase, Vasile Nica a pornit după Dan Gavrilă, pe care l-a ajuns din urmă după câţiva metri. Fără să stea pe gânduri, Nica a sărit la bătaie, lovindu-l cu pumnii în figură şi doborându-l la pământ. Apoi a început să-l izbească cu picioarele în stomac şi în piept. Anul trecut, în luna iulie, Vasile Nica a fost suspectat de oamenii legii că şi-ar fi ucis concubina, după ce femeia dispăruse de acasă de patru zile şi nu mai dăduse niciun semn de viaţă. În luna septembrie a anului trecut, fiica de 15 ani a Marcelei Isacai l-a acuzat pe Vasile Nica, în faţa poliţiştilor, că ar fi violat-o de faţă cu sora ei mai mică. Cel mai recent caz în care Nica a fost implicat s-a petrecut la începutul luniI februarie, atunci când fiul lui, în vârstă de numai o lună, a murit în condiţii suspecte. În urma efectuării necropsiei, medicii legişti au constatat atunci că micuţul şi-a pierdut viaţa din cauza frigului. Vasile Nica şi concubina lui, Marcela Isacai, îşi creşteau cei trei copii în condiţii mizere, într-o odaie înghesuită, invadată de igrasie.