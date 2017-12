S-a sinucis din dragoste?

• „NU VREAU SĂ TE MAI SUPĂR” • Un tânăr de 18 ani din Constanţa şi-a încheiat socotelile cu viaţa după o ceartă cumplită cu iubita lui. Robert Gabriel Silcău locuia singur într-un apartament de pe strada Pescarilor, din Constanţa, părinţii săi fiind plecaţi de un an la muncă, în Emiratele Arabe Unite. Tînărul a fost lăsat în grija unchiul său, Damian Şerban, directorul Centrului de Distracţii Europa din Mamaia, care îl vizita aproape zilnic. Descoperirea macabră a fost făcută, sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 09.30, de unchiul său, care venise să îl viziteze. Bărbatul a intrat în apartament şi şi-a găsit nepotul cu ştreangul de gât. El a sunat la 112, iar la adresa respectivă a ajuns un echipaj de poliţie şi un echipaj SMURD. Oamenii legii spun că tânărul s-a spânzurat în holul apartamentului, cu şnurul draperiei pe care l-a legat de o ţeavă de gaze. Cadrele medicale au încercat să-l readucă la viaţă, însă a fost tardiv. „Din păcate nu s-a putut face nimic. Decesul a survenit în urmă cu peste jumătate de oră”, a declarat Andreea Roşnovan, medicul de pe SMURD. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului. Oamenii legii spun că, din primele cercetări, se pare că tânărul s-a sinucis din cauza unei decepţii în dragoste. Robert Gabriel Silcău a lăsat şi un bilet de adio, în care se adresa iubitei sale, cu care era împreună de un an: „Nu vreau să te mai supăr, nu vreau să mai suferi, îmi pare rău... te iubesc! Pa!”.

• ULTIMA CEARTĂ • Prietenii lui Robert Silcău spun că discuţiile dintre el şi prietena sa au început vineri după-amiază, când tânărul, nervos, i-a aruncat iubitei sale hainele de la balconul apartamentului în care locuia. În aceeaşi seară, Robert Silcău a fost la un majorat unde s-a certat cumplit cu iubita sa, după care a plecat acasă însoţit de câţiva prieteni, cu care a petrecut până spre dimineaţă. După plecarea acestora, tânărul şi-a pus laţul de gât. Locatarii blocului spun că de multe ori au fost deranjaţi de chefurile pe care vecinul lor le dădea în apartament. „Făcea scandal în fiecare seară. Veneau femei şi mereu era petrecere în apartamentul lui. Cred că consumau şi droguri. Am chemat poliţia de mai multe ori şi, ultima dată, mascaţii”, a declarat un vecin. Apropiaţii tânărului spun că Robert Silcău era un prieten foarte bun şi vesel. „Era un băiat extraordinar. Era mereu vesel, era sufletul petrecerii şi toată lumea îl plăcea”, a declarat un prieten de-al tânărului. Robert Gabriel Silcău era student la Universitatea Ovidius şi studiase un an de liceu şi în Emiratele Arabe. Tânărul avea un Audi A8, însă de aproape o lună era pieton deoarece oamenii legii l-au prins băut la volan, după ce a şicanat în trafic mai mulţi şoferi. La acea dată a fost depistat cu o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Robert Gabriel Silcău a refuzat recoltarea probelor de sânge. El era cercetat într-un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice şi refuzul de a i se recolta probe biologice de sânge.