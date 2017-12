JOACA DE-A MOARTEA. Inspirat din filme, un copil în vârstă de 11 ani a fost, marţi seara, la un pas de a-şi pierde viaţa după ce şi-a pus un ştreang în jurul gâtului pentru a le arăta prietenilor ceea ce văzuse cu o seară înainte la televizor. Incidentul s-a produs în jurul orei 18.00, în localitatea constănţeană Ghindăreşti. Alexandru Menaev, zis “Coco”, se juca în seara respectivă, împreună cu câţiva prieteni, în staţia de autobuz din apropierea casei. Unul dintre ei, Lucian Eftie, de opt ani, povesteşte că, la un moment dat, Coco a luat o sfoară pe care a făcut-o ştreang şi a legat-o de acoperişul staţiei de autobuz cu intenţia de a reproduce o scenă dintr-un film văzut la televizor. „A legat funia şi mi-a zis să mă duc la el să mă spânzure. Mie mi-a fost frică şi i-am zis că nu vreau. Atunci, şi-a tras funia peste cap şi, în momentul următor, i-au alunecat picioarele de pe bancă şi s-a spânzurat“, a spus Lucian Eftie. Când şi-au văzut amicul atârnând în ştreang, cei doi copii au fugit speriaţi să ceară ajutor. „A venit Iulian la mine şi mi-a zis că Coco s-a spânzurat. M-am dus să mă uit şi l-am văzut că atârna în laţ. Am fugit şi am chemat pe cineva cu un cuţit. Am avut noroc cu un vecin, Ion Mogâldea, care a tăiat funia cu un fierăstrău şi i-a făcut respiraţie artificială. Eu le-am zis de la început să sune la salvare şi nu a sunat nimeni. Apoi, când au văzut că nu e glumă, au început să sune toţi. Ambulanţa l-a dus la Hârşova, iar după câteva ore am auzit că l-a transferat la Constanţa“, a declarat Remus Soreanu, în vârstă de 17 ani, un localnic care l-a găsit pe Coco atârnând în ştreang.

INTERNAT ÎN COMĂ. După ce a fost stabilizat de medicii din Hârşova, Alexandru Menaev a fost transferat, în stare de comă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă. „Starea de sănătate a copilului s-a îmbunătăţit şi a fost deconectat de la aparate. În prezent, băiatul este stabil hemodinamic, iar leziunile suferite în urma strangulării nu mai reprezintă un pericol pentru viaţa acestuia“, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa. Reprezentanţii şcolii din Ghindăreşti susţin că Alexandru nu este un elev problemă. Mai mult, aceştia spun că băiatul nu a avut până acum ieşiri violente şi nici nu s-a comportat urât cu ceilalţi colegi. Totodată, cadrele didactice spun că el este un elev slab la învăţătură, care merge pe un curriculum adaptat, adică cu toate că este în clasa a cincea, el studiază materiile de clasa a doua şi a treia. Vecinii spun că Alexandru face parte dintr-o familie cu posibilităţi reduse având în vedere că singurul venit este al tatălui, care munceşte cu ziua prin sat.