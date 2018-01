S-a spînzurat în debara

Un bărbat de 55 de ani, din Constanţa şi-a pus, ieri, capăt zilelor, în apartamentul în care locuia, situat la etajul trei al unui bloc de pe strada Suceava. Costică Miloşovici a fost găsit de membrii familiei spînzurat chiar în debaraua casei sale. Soţia nu îşi poate explica ce l-ar fi putut determina pe bărbat să comită acest gest disperat: „El s-a dus aseară (n.r. – miercuri seară) la serviciu, pentru că lucra în tură de noapte şi pînă azi dimineaţă (n.r. - joi), cînd eu am plecat la serviciu, nu venise încă acasă. Am mers la muncă şi, cînd am venit, l-am găsit aşa. Nu a lăsat în urmă niciun bilet în care să explice de ce a făcut acest lucru, iar eu nu ştiu ce l-a putut împinge spre un astfel de gest”. Vecinii au fost şocaţi să audă ce s-a întîmplat. „Stătea aici de 27 de ani. Era un om liniştit şi cuminte care îşi vedea de treabă, cu soţie şi o fiică. Nu am avut niciodată probleme cu el”, a spus Elena Creţu, una dintre locatarele blocului. Potrivit insp. Crina Chirea, purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa (IPJ), Costică Miloşovici avea unele probleme psihice. Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la morga Cimitirului Central. Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.