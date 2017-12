S-a stabilit calendarul competiţional 2008 la volei pe plajă

Ca în fiecare vară, voleiul pe plajă revine în actualitate, turneele organizate la Mamaia, la arena special amenajată pe plaja din faţa Hotelului “Flora” din Mamaia, atrăgînd numeroşi spectatori în tribune. În acest an, prima competiţie organizată va fi Campionatul Judeţean rezervat cadeţilor şi juniorilor, feminin şi masculin, la sfîrşitul acestei săptămîni, pe 28 şi 29 iunie. În perioada 7-13 iulie, la Oradea, sînt programate Campionatele Naţionale de seniori, feminin şi masculin, iar între 14 şi 18 iulie, tot la Mamaia, Campionatele Naţionale de cadeţi şi juniori, feminin şi masculin. “Aceste competiţii reprezintă criteriile de selecţie pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România la Campionatul European de tineret under 23 şi la Campionatul Balcanic de seniori”, a declarat Serhan Cadîr. Comisia de volei pe plajă (preşedinte Serhan Cadîr, vicepreşedinte Adriana Strutinsky) din cadrul Federaţiei Române de Volei va organiza în 2008, la Mamaia, Campionatul Balcanic under 20, feminin şi masculin (pe 19 şi 20 iulie). În luna august, tot la Mamaia, se va desfăşura şi a treia ediţie a Cupei “Aqua Magic” la seniori, feminin şi masculin.

Calendarul competiţiilor internaţionale din 2008 se prezintă astfel: 24-27 iulie - la Espinho, Portugalia - Campionatul European de tineret under 23, feminin şi masculin; 26-27 iulie - la Belgrad, Serbia - Campionatul Balcanic de seniori, feminin şi masculin; 4-7 august - la San Salvo, Italia - Campionatul European de tineret under 20, feminin şi masculin; 23-24 august - la Pogradec, Albania - Campionatul Balcanic de tineret under 23, feminin şi masculin; 28-31 august - la Loutraki, Grecia - Campionat European under 18, feminin şi masculin.