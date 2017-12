S-a stabilit standardul de cost pentru unităţile medico-sociale

La propunerea Ministerului Sănătăţii (MS), Guvernul a stabilit, prin Hotărâre de Guvern standardul de cost pentru unităţile medico-sociale. Astfel, standardul de cost pentru servicii de asistenţă medico-socială pe an pe pat este de 29.865 lei, din care 8.804 lei este suportat de la bugetul de stat şi 21.061 lei de la bugetul local, potrivit MS. Din aceste fonduri sunt asigurate cheltuieli de personal aferente medicilor şi personalului medical, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare. De asemenea, se mai asigură cheltuielile de personal pentru personalul nemedical, cheltuielile pentru hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor medico-sociale, reparaţii, consolidări, dotări. Pentru elaborarea standardelor de cost pentru serviciile de asistenţă medico-socială acordate în unităţile medico-sociale au fost analizate: numărul de unităţi medico-sociale la nivelul fiecarui judeţ şi a municipiului Bucureşti; distribuţia acestora pe raza teritorială a fiecărui judet; numărul de paturi; numărul persoanelor internate pe an; număr zile spitalizare; rata de utilizare a paturilor; durata medie de spitalizare; numărul de personal diferenţiat pe categorii; cheltuielile de personal pe categorii pe an; cheltuieli pentru medicamente pe an; cheltuieli pentru materiale sanitare pe an; cheltuieli cu hrană pe an; cheltuieli de întreţinere, functionare, reparaţii curente pe an; cheltuieli de capital pe an. Unităţile medico-sociale sunt instituţii publice specializate, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale. În unităţile de asistenţă medico-socială primesc îngrijire medicală persoane cu afecţiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, tratament şi care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. În aceste unităţi, conform legislaţiei în vigoare, cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul MS, iar cheltuielile pentru personalul nemedical, respectiv personalul auxiliar, de deservire, muncitori, TESA şi de conducere, cheltuieli de întreţinere, gospodărire, hrană, reparaţii, consolidări, dotări se suportă de la bugetul local.