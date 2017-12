S-a stins comandantul titular de pe „Independenţa”, Constantin Preda

La aproape o lună de la trecerea în nefiinţă a contraamiralului (r) George Petre, o nouă pierdere îndoliază oamenii... mării şi nu numai: comandantul navei „Independenţa”, Constantin Preda, a trecut în lumea celor drepţi, miercuri, la vârsta de 79 de ani, după o îndelungată suferinţă.

Vestea l-a întristat profund pe jurnalistul de investigaţie şi autorul de carte Constantin Cumpănă, cel care semnează, printre altele, volumul „Tragedia navei Independenţa - cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti”. „Tragedia navei Independenţa continuă, la pierderile de marinari din cumplitul accident de acum 33 de ani adăugându-se chiar comandantul titular al navei, comandantul de cursă lungă Constantin Preda. A fost unul dintre cei mai buni comandanţi din flota comercială românească, un om de o aleasă nobleţe sufletească, de o probitate morală desăvârşită, un excepţional profesionist. A fost puternic afectat de pierderea atâtor vieţi de oameni-marinari şi a navei „Independenţa” în catastrofalul accident din 15 noiembrie 1979 şi a păstrat o vie şi pioasă amintire celor dispăruţi atunci”, a spus Constantin Cumpănă.

La data producerii cumplitului accident, fatidica zi de 15 noiembrie 1979, Constantin Preda, comandantul titular al navei Independenţa, era în concediu şi fusese înlocuit de comandantul Mihai Dorinel.

„TRAGEDIA NAVEI INDEPENDENŢA” Jurnalistul Constantin Cumpănă şi-a amintit circumstanţele în care l-a cunoscut pe comandant: „L-am cunoscut în anul 1991, atunci când am început documentarea pentru o serie de articole despre terifianta catastrofă a navei Independenţa, ocazie cu care mi-a mărturisit: „Pentru mine, nava Independenţa a constituit apogeul carierei şi, nu greşesc deloc, chiar al existenţei mele. Catastrofa în care au pierit 42 de oameni şi nava cu întreaga încărcătură m-a şocat şi mi-a marcat adânc întreaga viaţă. M-a impresionat faptul că, după ce am finalizat şi o carte cu acest subiect, în octombrie 2006, i-am făcut o vizită la domiciliu şi i-am înmânat lucrarea abia ieşită de sub tipar. Minute în şir a rămas fără cuvinte şi, cu vocea afectată de emoţie şi amintiri extrem de dureroase, mi-a mulţumit în lacrimi, spunându-mi: „Oamenii de pe Independenţa chiar meritau o carte scrisă despre ei!”.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al comandantului Constantin Preda a fost depus la Casa Albastră, unde cei care l-au cunoscut îi pot aduce un ultim omagiu. Slujba de înmormântare va avea loc mâine, de la ora 12.00, la Biserica Sfântul Gheorghe, iar înmormântarea este programată de la ora 13.30, la Cimitirul Central.

Pe 28 mai ar fi împlinit 80 de ani, iar tot în acea zi s-ar fi împlinit 35 de ani de când nava-amiral a României, „Independenţa”, a fost lansată la apă. „Comandantul Preda Constantin intră, astăzi, în amintirile noastre, numele său fiind legat de cariera de marinar, iar destinul de cel al navei Independenţa. Dumnezeu să-l primească la El! Odată cu trecerea implacabilă a timpului, echipajul „Independenţei” se reface în Ceruri”, a spus Constantin Cumpănă.

Constantin Preda (n. 28 mai 1932, în comuna Moldoveni, jud. Ialomiţa) a absolvit Şcoala Militară de Marină din Constanţa (1953) şi Institutul de Marină Civilă din Constanţa (1973). Între anii 1956-1961 a fost lector la Şcoala Superioară de Marină. Prima navă pe care s-a îmbarcat a fost „Oltenia“ (1968) - petrolier de 36.000 tdw. A mai fost comandant pe navele „Dacia“, „Crişana“, „Muntenia“ (petroliere de 86.000 tdw, construite în Japonia), „Independenţa“ - nava-amiral a flotei României, petrolier de 150.000 tdw (pe care l-a preluat din Şantierul Naval Constanţa şi a cărui lansare a avut loc pe 28 mai 1977, ziua în care a împlinit 45 de ani!). A mai fost comandant pe cargourile „Bacău“, „Iaşi“, „Deva“ ş.a. După dezastrul navei „Independenţa“ - a făcut parte din comisia de anchetă pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii catastrofei din 15 noiembrie 1979 - a fost, timp de 12 ani fără întrerupere, comandantul petrolierului „Banat“ (86.000 tdw, construit în Japonia); au urmat „Blaj“ (1992) - mineralier de 55.000 tdw, şi din nou, „Muntenia“ (1993). În anul 1994, s-a pensionat.