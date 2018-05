S-a stins din viață Paul Popi, membru al trupei „Roșu și Negru“

Unul dintre membrii trupei „Roșu și Negru“, Paul Popi, s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Artistul a murit în urma unor probleme cardiace. El era chitarist și inginer de sunet.

La scurt timp după aflarea veștii triste, alți artiști au început să posteze mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale.

„Am locuit in aceeasi camera, in turnee, 8 ani de zile. Ultima oara ne-am vazut acum o luna si ceva. Era slabit, dar cu acelasi simt al umorului. A avut o viata nebuna, plina de evenimente…la fel a fost si moartea lui. Imi pare nespus de rau, abia acum imi dau seama ca am pierdut un prieten adevarat, o prietenie sincera”, și-a exprimat regretul compozitorul și chitaristul Adrian Ordean pe Facebook, conform bzi.

„Dumnezeu sa-l ierte! Imi pare teribil de rau, am fost o gasca nebuna, am colindat intreaga tara cu echipa poetului Lucian Avramescu. Paul era sufletul petrecerilor de dupa concerte”, a scris și Gheorghe Gheorghiu.

Paul Popi va fi înmormântat marți, în Cimitirul Băneasa.