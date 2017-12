S-a stins o stea a şcolii româneşti de pian, prof. dr. Iuliana Cîrlig

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“ este în doliu. Instituţia anunţă cu durere şi regret dispariţia profesoarei de pian gr. I, Iuliana Cîrlig, inspector de muzică în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanta, în perioada 1998- 2001, care a încetat din viaţă, pe 17 martie, după o îndelungă suferinţă. Distinsa profesoară a desfăşurat în cei 30 de ani pe care i-a dedicat învăţămîntul artistic constănţean o bogată activitate instructiv-educativă şi ştiinţifică, recunoscută prin cele mai înalte distincţii din învăţămîntul preuniversitar „Meritul pentru învăţămînt“ în rang de cavaler şi distincţia „Gheorghe Lazăr“, clasa I. Prof. Iuliana Cîrlig rămîne în amintirea cadrelor didactice şi a elevilor pe care i-a pregătit la Colegiul Naţional de Arte, dar şi a părinţilor, drept un om de excepţie, care s-a implicat, în mod activ, în reformarea învăţămîntului românesc artistic. Cu deosebită dăruire, profesoara a pregătit numeroşi elevi care au obţinut rezultate apreciabile la concursuri de profil, olimpiade şcolare naţionale, concursuri internaţionale. De asemenea, la nivelul şcolii unde a activat a avut o bogată activitate prin promovarea calităţii actului educaţional. „Profesoara dr. Iuliana Cîrlig a fost un om de mare valoare profesională şi spirituală, un om de cultură şi un pedagog de excepţie care a dat scenelor româneşti şi străine artişti de mare clasa“, a afirmat Daniela Zdralea, mama uneia dintre elevele pe profesoara Iuliana Cîrlig le-a pregătit cu dăruire. Printre tinerii care au lucrat cu profesoara de pian Iuliana Cîrlig se află: Mădălina Rusu, admisă la Ghiuldhall School for Music and Drama, Iulia Chirobocea, Monica Gevat, Alexandru Covaci şi Andrada Ştefan, absolvenţi sau studenţi ai Academiilor de Muzică din Bucureşti şi Cluj sau colegii lor mai mici: Maria Zdralea şi Radu Mihai, din clasele a VIII-a, respectiv a VI-a, cîştigători ai unor premii importante la concursuri de pian şi la olimpiade. Profesoara Iuliana Cîrlig a fost şi un membru activ în comitete de organizare a concursurilor de specialitate, olimpiade zonale şi naţionale de muzică organizate de colegiul constănţean. „Cu multă dragoste faţă de copii, cu încredere în forţele acestora, doamna profesoară i-a încurajat întotdeauna şi i-a promovat, organizînd în permanenţă recitaluri, concerte cu orchestra liceului sau a filarmonicii constănţene. Pînă în ultimele clipe ale vieţii a fost alături de elevii ei, le-a dat sfaturi şi i-a îndrumat pe drumul succesului, bucurîndu-se de fiecare reuşită a lor. În urma cu cîteva zile am întrebat-o care este secretul enormei afecţiuni a elevilor faţă de dînsa. Mi-a răspuns simplu: “Mi-am iubit elevii ca şi cum ar fi fost copiii mei“”, a mai spus Daniela Zdralea. De-a lungul timpului, regretatul dascăl a participat la sesiuni ştiinţifice, stagii de documentare, simpozioane, festivaluri, concursuri internaţionale în Franţa, Grecia, Turcia, Belgia, Germania şi Austria.

Părinţii, colegii şi elevii o regretă din tot sufletul pe profesoara Iuliana Cîrlig, considerînd că dispariţia sa este o mare pierdere pentru învăţămîntul românesc. Înmormîntarea are loc astăzi, de la ora 12.00, la Cimitirul Central. Cadrele didactice şi elevii Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria“ sînt alături şi de familia îndurerată a prof. Cornelia Bujin, care trăieşte o dramă profundă, pricinuită de moartea fiului, tînărul atlet de performanţă Claudiu Bujin. Corpul neînsufletit al tînărului sportiv a fost depus, ieri, la Catedrala „Sfinţii Petru şi Pavel“. Înmormîntarea are loc astăzi, de la ora 12.00, la Cimitirul Central, aleea principală.