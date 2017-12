S-a stins un maestru al baghetei: dirijorul Emil Simon

Unul din marii dirijori români, profesor şi compozitor, Emil Simon s-a stins din viaţă, marţi dimineaţă, în urma unei îndelungi suferinţe. Maestrul clujean a dirijat peste 1.500 de concerte, interpretând mai mult de 3.000 de partituri, dintre care o parte însemnată creaţii de muzică românească în primă audiţie. Printre cei pe care i-a format în arta dirijorală se numără şi maestrul constănţean Radu Ciorei, un nume arhicunoscut publicului de la malul mării - şi nu numai -, sub bagheta căruia au avut loc sute de spectacole şi concerte pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, dar şi în ţară sau peste hotare. De altfel, discipolul maestrului Emil Simon la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, Radu Ciorei - care îşi desăvârşea apoi pregătirea muzicală în Germania -, mărturiseşte cu profundă durere şi regret că a aflat abia ieri dimineaţă trista veste.

DIRIJORUL RADU CIOREI, DISCIPOL AL MAESTRULUI CLUJEAN „Astăzi dimineaţă (n.r. - ieri) am aflat că profesorul meu de dirijat, maestrul Emil Simon, s-a stins din viaţă. Am avut o relaţie specială cu acest maestru al muzicii româneşti. Pe lângă faptul că am avut privilegiul să studiez cu dânsul, mi-a fost şi un adevărat părinte spiritual. Chiar şi după ce absolvisem Conservatorul de Muzică din Cluj, de câte ori aveam nevoie de sfaturi profesionale, mă invita acasă şi stăteam ore întregi discutând şi disecând diverse partituri. Îmi oferea timpul său liber fără nicio pretenţie financiară. Apoi, după nunta mea cu Cristina, la care a fost prezent împreună cu soţia sa, Edith, o mare profesoară de canto de la Conservatorul din Cluj, relaţiile au fost şi mai apropiate. De câte ori mergeam la Cluj, ne întâlneam la o cafea şi ne povesteam reciproc ultimele evenimente. Cu doar o lună înainte de dispariţia sa, am vorbit ultima oară la telefon. Ştiam că este foarte bolnav, dar nu arăta asta… Trecea peste problemele sale glumind”, şi-a amintit despre profesorul său renumitul dirijor al TNOB, Radu Ciorei.

PESTE 1.500 DE CONCERTE DIRIJATE Emil Simon, care a dirijat şi la Constanţa, în anul 2000, s-a născut la 24 septembrie 1936. A început studiul pianului la vârsta de şase ani. A studiat dirijatul de orchestră cu Antonin Ciolan şi compoziţia cu Sigismund Toduţă, la Academia „Gheorghe Dima” din Cluj, beneficiind şi de o bursă „George Enescu”. Ulterior, s-a perfecţionat la Paris, apoi la Praga şi Stockholm, cu Sergiu Celibidache.

După terminarea studiilor (1960), i s-a încredinţat postul de dirijor al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca, al cărei director a şi fost (aprilie 1988 - iunie 2000). A devenit, în timp, o prezenţă constantă pe scena marilor instituţii muzicale din ţară, având, totodată, colaborări cu prestigioase ansambluri din Europa, America şi Extremul Orient, turnee de succes cu filarmonica clujeană întreprinse în întreaga lume.

Repertoriul său a inclus aproximativ 3.000 de titluri interpretate în 1.500 de concerte (cu 700 de prime audiţii de muzică românească şi universală), multe dintre lucrări fiind înregistrate la radio şi televiziune sau editate pe discuri.

Este recunoscută şi o altă latură a personalităţii sale, cea de compozitor. De-a lungul timpului, Emil Simon a primit numeroase premii, fiind distins, printre altele, din partea Preşedinţiei României, cu Ordinul „Serviciu Credincios” în Grad de Cavaler.