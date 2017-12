„S-a stins un zâmbet mare cât o lume“ - Ioan Gyuri Pascu

23:03:19 / 26 Septembrie 2016

Sigur in Rai

Ultimul interviu al lui Gyuri Pascu. “Mi-am trait viata frumos, cand vrea Dumnezeu, ma duc...” Ioan Gyuri Pascu spune ca si-a trait viata frumos si ca se va “duce" atunci cand vrea Dumnezeu. In decembrie 2010, actorul Ioan Gyuri Pascu trecea prin cumpana vietii lui, atunci cand a ajuns de urgenta la spital, in urma unui accident vascular. Au trecut patru ani de atunci, actorul se simte bine acum, are turnee in tara si este aplaudat la scena deschisa, insa spune ca nu vrea sa mai traiasca mult. Nu se mai uita la televizor Ioan Gyuri Pascu a acceptat cu greu sa vorbeasca cu reporterii CANCAN.ro, iar in primele zece minute a criticat toata presa. “Nu mai citesc ziarele de ceva timp, si nu ma refer doar la tabloide, ci si la cele generaliste. Nici la televizor nu ma mai uit. Am avut cateva experiente neplacute si am luat aceasta decizie”, a spus artistul pentru CANCAN.ro. Indragitul actor si cantaret este tot singur si nu si-a mai refacut viata dupa ce a divortat, insa nu se plange. “Sunt bine, imi vad de treaba mea, duc o viata normala. Pot sa spun ca regret cateva lucruri pe care le-am facut sau nu pana acum, insa in general mi-am trait viata frumos. Si cred ca asta este cel mai important. Interviuri nu mai dau”, a mai declarat Gyuri Pascu. El spune ca nu vrea sa mai traiasca mult, afirmatie care ar putea soca atunci cand o auzi prima data. Insa actorul a explicat si la ce s-a referit. “Mi-am trait viata frumos, cand vrea Dumnezeu ma duc, toti suntem la “mana” Lui. La toti ne suna la un moment dat ceasul, asta este o certitudine. Depinde doar cand se va intampla acest lucru”, spune celebrul artist. Dupa accidentul vascular din 2010, Pascu a renuntat definitiv la alcool, dar si la alte obiceiuri nesanatoase. Acum compune muzica, a scris doua carti pentru copii, tine o dieta stricta si isi vede de concertele pe care le are in tara. Canta pentru bucuria lui si a celor care-i asculta muzica, si nu neaparat pentru profit. A divortat in urma cu patru ani Ioan Gyuri Pascu s-a despartit de sotia sa in urma cu patru ani, iar de atunci este singur. “Da, divortez. Actiunea a introdus-o sotia mea. E o chestiune veche, o monotonie si amandoi am simtit nevoia de schimbare. Nu e nimic personal, adulter sau alte chestii de genul acesta. La noi totul e amiabil. Am cazut de acord si cu impartirea bunurilor, iar fetita noastra va ramane la mama, urmand ca eu sa le vizitez”, declara artistul in 2010 pentru CANCAN.ro