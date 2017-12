S-a stins violonistul Jean Tița Bibu

22:07:55 / 14 Octombrie 2016

Un ultim gand

In calitate de francmason, am asistat la initierea sa, acum vreo 4 ani si ceva. S-a intamplat la un templu aflat pe Strada Baba Novac, aproape de Cimitirul Municipal, intr-o vila mare si inalta, care cred ca este si sediul firmei Marco Chim. Nu stiu cat a activat in acest domeniu, mai ales ca s-a luptat cu boala in ultimii ani. Dar sper ca va fi inmormantat cu onoruri masonice. Sunt sigur ca merita. A fost o valoare mare pentru orasul nostru. Dumnezeu sa il odihneasca! Am zis!