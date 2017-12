Preşedintelui Băsescu nu-i place să te iei de rudele sau de apropiaţii săi. Adoră, în schimb, momentele în care dumnealui se poate lua de viaţa adversarilor politici. Zilele trecute, preşedintelui i-a căzut faţa. Motivul? Un reporter l-a întrebat de soarta ministresei Tineretului şi Sportului, celebra doamnă Ridzi. Cînd participă la festivaluri, serbări cîmpeneşti sau concursuri de tuns oaia şi berbecul, domnia sa nu digeră întrebările încuietoare şi nici provocările la sentiment. În astfel de situaţii, prezidentul se concentrează asupra momentului istoric: lectura cu oi a cuvîntului “Bucovina”, băile de mulţime la sate, odele cu Flutur etc. Şi, pe urmă, nu se cade, măi, animalule de reporter, să-l atingi pe domnul preşedinte în punctul lui cel mai sensibil - doamna Ridzi. Care doamnă, trebuie spus, a devenit peste noapte călcîiul lui Ahile în PD-L. Nici pe vremea şotiilor Elenei Udrea, o altă doamnă de nădejde în rezerva de cadre portocalie, nu am văzut atîta zbucium în PD-L! De la un capăt la altul al partidului, se aude vuietul unui prelungit scrîşnet de măsele. Indiferent din care punct cardinal priveşti, PD-L arată ca un partid cu pumnul lui Băsescu în gură. În cazul Ridzi, imaginea este evidentă. Pe subiectul acesta, mai marii partidului fac comentarii cu dinţii în sus. Ipostaza în care se află este una cît se poate de incomodă. Practic, dacă dumnealor vorbesc cu dinţii în sus despre Ridzi, nu se înţelege nimic. Dacă mormăiau, vorba aia, era mult mai bine. Le plouă în gură. Au căpătat imaginea unor activişti încovoiaţi de crampe la stomac. Cu excepţia domnului Preda, toţi o dau cotită. Ca să evite subiectul, unii dintre ei umblă camuflaţi cu raţa-n gură. Toată lumea merge pe vine. Ridzi provoacă mersul piticului. Şase, s-a supărat stăpînul! L-a indispus un găozar. Se poate? Cît timp pedeliştii se strîmbă unii la alţii, vorbind prin semne pe tema unui subiect interzis, Ridzi se joacă voioasă cu Piţi, fata cea frumoasă şi europeană a împăratului, cunoscut fiind faptul că termenul de valabilitate al sării din bucate a expirat. În PD-L, se vede de la o poştă că s-a format o aripă furioasă, singura conştientă că Ridzi trage partidul în jos. Chiar şi Boc, în postura lui de marţian politic, rîde strepezit. Încet, dar sigur, Guvernul pe care îl conduce capătă din ce în ce mai mult nuanţa palidă de pe obrajii doamnei Ridzi. Încet, dar la fel de sigur, premierul Boc simte că, din cauza scandalului de la Ministerul Tineretului şi Sportului, are toate şansele să o facă de oaie rău de tot! Chiar dacă preşedintele a ieşit campion la tuns oaia şi berbecul! Doamna Ridzi pare a fi bomba din PD-L. În ultimii ani, au mai fost situaţii de criză în partid, dar, mă rog, furioşii au fost trimişi, în cele din urmă, la culcare. Ar fi o naivitate din partea preşedintelui să creadă că unii dintre ei au uitat aşa repede şuturile primite în fund. Dacă vrei să afli la ce nivel de fierbere a ajuns lupta de clasă în PD-L, e suficient să priveşti faţa transpirată a buldogului Blaga. Chiar şi domnul Boc, cît este el de docil, dă semne vădite de nervozitate. E limpede că, dacă nu ar fi simţit în ceafă răsuflarea preşedintelui, i-ar fi făcut vînt din Guvern doamnei Ridzi. Pe chestia asta, ar fi încasat două bile albe la capitolul imagine. Una pentru el şi una pentru partid. Aşa, însă, trebuie să-şi roadă singur şireturile. Cazul Ridzi ar putea produce o fisură în PD-L. Pentru a se evita un asemenea dezastru, diversioniştii vor încerca să tragă de timp pînă cînd va exploda o nouă petardă. Ridzi este o nucă greu de spart. Ştim cu toţii de unde îşi trage rezistenţa la tot ce mişcă împotriva ei. Cred unii că DNA se agită să facă lumină în acest caz. Aiurea! Sînt convins că dosarul Ridzi va rămîne în beznă, ca un sat uitat de lume. Noi avem specialişti doar în termopane, nu şi în scene închiriate pe bani publici!