S-a terminat cu joaca! N-o să mai puteți intra cu mașina în Peninsulă

09:48:02 / 27 Iulie 2018

Foarte bine , fara masini !

Unii ar fi in stare sa parcheze masina si pe terasa restaurantului ! Daca s-ar putea ar trebui restrictionate turismele in tot orasul , doar transport in comun electric cu frecventa de 1-2 min pe statie si auto ptr. aprovizionare , atat ! A mai fost asa si nu a murit nimeni , din contra , vom respira aer curat ! Am si eu turism ca tot omul , dar as renunta la el daca ar fi conditii de transport local civilizat si rapid .