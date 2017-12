S-a terminat prohibiţia la credite!

Piaţa creditelor iese din amorţeală după cîteva luni în care bancherii s-au ferit să dea împrumuturi ca necuratul de tămîie. Jucători mari din piaţă, precum Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank, dar şi bănci de talie mai mică, precum Millennium Bank sau Marfin Bank, au ieşit la rampă cu oferte promoţionale pentru populaţie. Acestea vizează segmentul de credite ipotecare sau de consum. “Băncile încearcă să promoveze creditarea. În momentul în care băncile nu dau credite, profitul are de suferit. Nefiind cerere de credite, băncile trebuie să micşoreze costurile cu dobînzile. Dacă aceste reduceri de costuri nu sînt suficiente, vom asista, în următoarea perioadă, la noi diminuări ale dobînzilor”, a explicat senior-economistul ING Bank Romania, Nicolaie-Alexandru Chidesciuc. Un exemplu este cel al Băncii Transilvania, care a lansat oferte promoţionale de creditare cu dobîndă fixă pînă în anul 2011. Astfel, pentru un credit ipotecar în euro, clientul plăteşte o dobîndă fixă de 8% pe an pînă la 1 ianuarie 2011, după care dobînda va fi EURIBOR-ul la şase luni plus o marjă a băncii de 8%. Valoarea maximă a creditului care poate fi acordat/accesat este de 250.000 de euro, avansul minim la împrumutului ipotecar fiind de 15%.