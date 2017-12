SĂ TRĂIM SĂNĂTOS - ALIMENTAŢIA, ESENŢIALĂ ÎN PREVENIREA CANCERULUI! (I)

Pentru a ne menţine cât se poate de sănătoşi trebuie să avem grijă să trăim sănătos. Mişcare zilnică, relaxare, dar şi o alimentaţie sănătoasă sunt esenţiale pentru a ţine departe numeroase boli. „De cele mai multe ori, sintagma “luptă împotriva cancerului” pare că “luptă cu morile de vânt”… Există persoane “la risc”, există factori implicaţi în declanşarea acestei boli (factori fizici, chimici, emoţionali s.a.), dar există şi metode de diagnosticare precoce a cancerului şi există stilul de viaţă personal”, a declarat şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, totodată master european promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, dr. Loti Popescu. Ea subliniază că, în cadrul stilului personal de viaţă, o importanţă deosebită o are alimentaţia. „Iată doar câteva dintre alimentele care pot reduce riscul apariţiei cancerului, alimente care nu trebuie să lipsească din alimentaţia fiecăruia dintre noi: broccoli - acest aliment are capacitatea de a ameliora sau a stopa evoluţia cancerului cu până la 45% şi aceste beneficii se datorează conţinutului său deosebit de bogat în vitamine şi minerale: vitamina C, vitamina K, fibre vegetale, magneziu, potasiu, vitamina B6 şi B2, proteine, acizi Omega3, vitamina B5, calciu, vitamina B1 şi B3, zinc, vitamina E etc.”, spune medicul şef. Dr. Popescu, care declară că şi mărarul şi pătrunjelul asigură un conţinut extrem de ridicat de vitamina C, cel mai puternic antioxidant natural. „Aceste plante pot asigura o cantitate mai mult decât suficientă: 100 g de mărar conţin 100 mg de vitamina C, iar aceeaşi cantitate de pătrunjel are o concentraţie dublă de vitamina C”, explică ea. (va urma)