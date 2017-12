SĂ TRĂIM SĂNĂTOS - Alimentaţia, esenţială în prevenirea cancerului! (II)

Fructele, dar în special citricele sunt foarte bogate în vitamina C, cel mai puternic antioxidant natural. Vitamina C administrată intravenos aduce beneficii considerabile bolnavilor cu anumite tipuri de cancere, explică şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, totodată master european în promovarea sănătăţii, dr. Loti Popescu. „Cartofii sunt buni mai ales fierţi şi copţi. Sunt importanţi modulatori ai secreţiei de gastrină, o enzimă produsă de stomac şi implicată în creşterea acidităţii gastrice. Această aciditate ar trebui să crească atunci când persoana respectivă mănâncă însă, din cauza unor dezechilibre, aciditatea gastrică ridicată se menţine, devine cronică, duce la gastrită şi în continuare prezintă un important factor de risc pentru apariţita cancerului gastric”, explică medicul. De asemenea, gastrita este asociată şi cu boala de reflux (refluxul gastro-esofagian), ceea reprezintă un risc major pentru apariţia cancerului esofagian. Dr. Popescu spune că usturoiul conţine într-o concentraţie foarte mare o substanţă care are capacitatea de a încetini dezvoltarea cancerului pulmonar cu până la 50%, în vreme ce peştele conţine acizii graşi omega 3 ce sunt cunoscuţi pentru multiplele lor beneficii printre care şi scăderea „colesterolului rău”, stimularea imunităţii, prevenirea trombozelor, dar şi capacitatea de a preveni instalarea anumitor tumori precum cele mamare, cancerelor de colon, de prostată sau limfatice. „Sfecla roşie ajută şi ea foarte mult în tratarea leucemiei, iar frunzele acesteia au un puternic efect anticancerigen. Morcovii sunt foarte bogaţi în minerale şi vitamine”, mai spune dr. Loti Popescu. (- va urma -)