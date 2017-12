“Să trăiţi bine”, sezonul 2

Faptul că actuala coaliţie de guvernare nu găseşte un limbaj comun cu Opoziţia pentru a adopta legea pensiilor, cea a salarizării şi bugetul, cramponându-se de Roberta Anastase, sperând-se că nervii celorlalţi vor ceda primii, mi se pare inadmisibil pentru România. Parcă toate sunt cu susul în jos. Mulţi români sunt în asentimentul nostru. “Corupţia a devenit parte a sistemului legislativ din România şi a înlocuit legile statului de drept”, a declarat sâmbătă, vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian. El arată că există “un conflict real între puterile statului şi acestea sunt alimentate de un lucru foarte precis: Guvernul PD nu se mai poate sprijini pe români. Guvernul se ascunde de români şi a ajuns să-i urască pe români. De aceea, Guvernul are o mică clientelă pe care o hrăneşte, ca această clientelă să-l poată apăra. Este aşa cum Vaticanul are o gardă elveţiană, dar este o gardă perversă, hrănită din suferinţa românilor”. Referindu-se la stimulentele pentru angajaţii Ministerului de Finanţe, Vosganian a apreciat că acestea sunt obligatorii atâta timp cât ceri acestui personal să asigure soliditatea administraţiei şi reducerea semnificativă a evaziunii fiscale: “Eu mi-am apărat oamenii cât am fost ministru. Eu am socotit că Ministerul de Finanţe este un fel de Gardă pretoriană. Aşa cum gărzile pretoriene asigurau paza împăraţilor romani, tot astfel şi personalul din Finanţe trebuie să asigure soliditatea unei administraţii. De aceea, nu poţi să soliciţi acestor oameni să combată evaziunea fiscală, să reducă arieratele şi să se aşeze exact la frontiera dintre interesul public şi interesul privat fără să le dai un minim de demnitate”. În opinia sa, îmbunătăţirea sistemului de colectare se poate face prin alocarea acestor stimulente, în mod raţional, tuturor, de la femeia de serviciu, şofer şi până la inspectorul fiscal, pentru că toţi lucrează pentru buna activitate din sistem. Fostul ministru a afirmat că, în prezent, din zona economiei gri pot fi recuperate la bugetul de stat între 8 şi 12 miliarde de euro.