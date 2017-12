Să trecem mai ușor peste astenia de toamnă!

Trecerea de la un anotimp la altul nu face prea bine organismului, în multe dintre cazuri, așa că specialiștii vin cu câteva sfaturi pentru a resimți mai puțin ceea ce se cheamă astenia de toamnă, acea stare de somnolenţă prelungită, la care se adaugă și insomniile. Totodată, dacă sunteți lipsiți de putere, sunteți lipsiți de energie, melancolici, irascibili, mai mult ca sigur organismul trece prin astenia de toamnă. Specialiștii au ajuns la concluzia, în timp, că, de fapt, organismul are nevoie de mai multe vitamine, pe care este bine să le luăm din alimente, înainte să înghițim pastile. Este vorba despre alimentele care conțin vitamine precum C, cele din grupa B, Mg, Fe, Zn, dar şi coenzima Q10. Ce alimente le conțin? Cele verzi, cerealele integrale, algele marine, piersicile, dovleceii, ficatul, dar şi carnea roşie. Putem mânca, de asemenea, mere, pentru că tot este sezonul lor, nuci, orez brun, ţelină, peşte, dar și curmale și avocado. Nu se recomandă în această perioadă dulciurile, ele fiind, printre altele, vinovate de starea de astenie. Dacă avem poftă de ceva dulce, specialiștii recomandă consumul fructelor. Putem, totodată, să mâncăm și un pătrățel de ciocolată amăruie, peste 70% cacao, dar nu mai mult de atât, pe zi. Nu în ultimul rând, nu trebuie să neglijăm nici consumul citricelor, ele având în compoziție vitamina C din belșug, bună pentru imunitate, știut fiind faptul că în perioada asteniei de toamnă suntem predispuși la îmbolnăviri. Așa că avem liber la tot ceea ce înseamnă citrice, de la portocale, grapefruit, mandarine și până la pomelo. Dacă constatăm că facem tot ce trebuie - mâncăm ce ne recomandă nutriționiștii, facem plimbări în aer liber - și tot suntem obosiți, fără vlagă, este bine să consultăm un specialist, și asta pentru că pot fi alte cauze. Semnele de oboseală accentuată pot apărea într-o serie de afecțiuni, printre care menționăm hipotiroidism, anemie, diabet zaharat etc.