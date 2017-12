S-a trezit cu hoțul în casă

Un tânăr de 31 de ani, din Constanța, a tras o sperietură soră cu moartea în noaptea de miercuri spre joi. Trezit din somn de un zgomot, constănțeanul, care locuiește în cartierul Coiciu, a descoperit că un hoț se află chiar lângă el, în cameră. „La ora 3.30 am auzit niște pași în casă. Când am deschis ochii, am observat, la un metru și jumătate de mine, un individ care a luat ceva de pe masă, după care a fugit. Am pornit imediat în urmărirea lui. A sărit gardul, probabil pe unde a și intrat. Pe stradă am observat că erau doi inși care alergau. Cel mai probabil, un complice îl așteptase afară. La un moment dat le-am pierdut urma“, a declarat Ionuț. Acesta a sunat la 112 și a alertat autoritățile. Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului. Păgubitul le-a spus oamenilor legii că i-a fost furat telefonul mobil marca iPhone 4 și că indivizii care au acționat au aproximativ 16-17 ani. De asemenea, el a declarat că ușa de acces în locuință era descuiată.

GONIȚI DE CÂINE În timp ce polițiștii luau amprente, un vecin de-al victimei le-a spus anchetatorilor că indivizii au intrat și la el în gospodărie, însă au fost goniți de câinele care a început să latre. „În cauză, polițiștii au pornit o anchetă pentru depistarea și tragerea la răspundere a autorului. Recomandăm tuturor constănțenilor să își asigure geamurile și ușile, chiar dacă se află în locuință pe timpul nopții, pentru a evita astfel de evenimente neplăcute“, a declarat scms. Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.