Să vină Cupa la Constanţa!

La 11 mai 2005, la Bucureşti, FC Farul Constanţa disputa finala Cupei României, pierdută, din păcate, scor 0-1, în confruntarea cu Dinamo Bucureşti. După 12 ani, la 13 mai 2017, FC Viitorul Constanţa producea o minune şi devenea campioana României, iar sâmbătă, 25 mai 2019, gruparea manageriată de Gheorghe Hagi poate obţine al doilea trofeu din istoria clubului la seniori. Pentru a reuşi acest lucru, FC Viitorul trebuie să o învingă, sâmbătă seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus), pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, pe Astra Giurgiu, echipă care vrea şi ea să câştige Cupa României, pentru a se califica în ediţia 2018-2019 a preliminariilor UEFA Europa League. Dacă Viitorul va obţine trofeul, atunci Universitatea Craiova va participa în UEFA Europa League.

Tot sâmbătă, la Ploieşti, dar de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1 și Look Plus), în deschiderea finalei seniorilor, va avea loc şi finala Cupei României Under 19, între FC Viitorul U19 (antrenori Cristian Cămui şi Vasile Mănăilă, director tehnic Lucian Burchel) şi CFR Cluj U19.

„SPERĂM CA NOI SĂ FIM CEI FERICIŢI”

Revenind la finala seniorilor, dintre Viitorul şi Astra, trebuie spus că atmosfera în tabăra constănţeană este una foarte bună, mai ales după ocuparea locului 3 în Liga 1 la finalul sezonului 2018-2019 şi îndeplinirea obiectivului de participa în preliminariile UEFA Europa League în sezonul 2019-2020. Toate gândurile se îndreaptă acum spre realizarea unei noi performanţe, cucerirea Cupei României fiind cuvântul de ordine în rândul fotbaliştilor de la Viitorul.

„Am avut un sezon foarte bun, ne-am îndeplinit obiectivul din campionat. În acest sezon trebuie să câştigăm şi cupa şi am ajuns unde ne-am dorit. Acum suntem în faţa meciului decisv. Suntem pregătiţi sută la sută fizic şi mental şi cred că va un sezon perfect dacă vom termina cu o cupă. Toată săptămâna ne-am pregătit bine. Am amintiri plăcute de pe acest stadion, am marcat şi primul gol de la întoarcerea din Italia, sper să îmi poarte noroc” - Ianis Hagi, căpitan FC Viitorul.

„O finală unde, cred eu, şi noi şi Astra am ajuns pe merite. Două echipe bune, cu jucători talentaţi. De aceea sunt argumente să iasă un meci foarte bun. Ne dorim victoria, ne dorim să luăm cupa, suntem într-un moment foarte bun şi sperăm să îl exploatăm şi să terminăm aşa cum trebuie. Asta nu înseamnă că rezultatele care au fost în ultima perioadă ne fac să ne simţim favoriţi. Din contră, trebuie să fim echilibraţi, trebuie să avem grijă, pentru că Astra e o echipă foarte bună, foarte reactivă, cu jucători talentaţi în fiecare compartiment. Suntem pregătiţi de meci. Sperăm să ne întoarcem la Constanţa cu Cupa. Ar fi un final de an extraordinar. Sperăm să repetăm prestaţiile noastre din ultimele meciuri. Suntem fericiţi că suntem în finală şi vom încerca să ne impunem jocul nostru. Cu siguranţă unii vor fi fericiţi la final, iar alţii supăraţi. Sperăm ca noi să fim cei fericiţi. Ştiu că vor veni foarte mulţi suporteri din Constanţa, circa patru mii, aşa că vom avea o susţinere aşa cum trebuie şi le mulţumim pe această cale. Sper să vină şi ploieştenii la meci şi se bucure de fotbal, pentru că fi un meci frumos” - Gheorghe Hagi, manager tehnic FC Viitorul.