Să vină funcţionari străini să ne protejeze graniţele!

MINCIUNI PE FAŢĂ Realitatea PDL e... paralelă! Nu suntem în stare să stabilim ce măsuri au fost aplicate bine şi ce nu. Sau, mai bine zis, cei care ne conduc, aceiaşi portocalii sau verzi-albaştri din fruntea ţării, îşi supraapreciază fără nici cea mai mică urmă de regret aşa-zisa muncă depusă pentru intrarea ţării noastre în spaţiul Schengen. Dovada este că am rămas, din nou, cu buza umflată, iar poarta spre Schengen s-a închis pe termen nedeterminat. Dacă tot nu suntem în stare să ne evaluăm singuri progresele, atunci să chemăm străinii să ne zică ce măsuri am aplicat bine şi ce nu, iar data viitoare să nu mai dăm vina pe alţii pentru propriile eşecuri. Preşedintele PSD, Victor Ponta, propune ca la graniţele României să existe „funcţionari olandezi, danezi, francezi sau englezi\", pentru a rezolva problema încrederii. „Trebuie să înţelegem ce s-a întâmplat, să nu ne mai minţim că am îndeplinit criterii tehnice, dar nu ne vor nu ştiu ce Guvern din Olanda sau Finlanda. Intrarea în Schengen nu este doar o inventariere, câte computere, maşini, camere de luat vederi ai, ci în primul rând este o problemă de încredere faţă de personalul care deserveşte aceste mijloace tehnice.\", crede Ponta, amintind de decizia de joia trecută când, de la Bruxelles, a fost amânată aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen după ce preşedinţia poloneză a Uniunii Europene nu a supus la vot tema în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Europene.

BACONSCHI ŞI IGAS TREBUIE SCHIMBAŢI Nici până în prezent, eşecul Schengen nu a fost asumat de autorităţile române, care în continuare pasează responsabilităţile către alte ţări. „Sunt convins că cel puţin eşecul nostru de a intra în Spaţiul Schengen, aşa cum este în orice ţară occidentală, trebuie să ducă la nişte responsabilităţi, iar ministrul de Externe şi cel de Interne sunt categoric responsabili. În rest, sunt câteva puncte foarte slabe. Este vorba de ministrul de Finanţe şi este vorba în mod clar de miniştrii care au lipsă de performanţă în absorbţia fondurilor europene (...)\", a mai declarat Ponta.