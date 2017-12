Sabie de bronz pentru Covaliu

Ieri, delegaţia României a trăit, din nou, emoţiile cîştigării unei medalii olimpice, după ce judoka Alina Dumitru a obţinut aurul în prima zi a competiţiei. Campion olimpic la Sydney în proba de sabie, în urmă cu opt ani, Mihai Covaliu a visat să repete performanţa la Beijing, mai ales că sorţii îi oferiseră un traseu favorabil. Românul a pornit în forţă, trecînd în primul tur, fără probleme, de bielorusul Valery Pryiemka, cu 15-9. Turul secund i-a adus în faţă lui Covaliu un reprezentant al ţării gazdă, Hanming Zhou, pe care l-a depăşit cu 15-12, în ciuda susţinerii pe care asiaticul a primit-o din partea spectatorilor prezenţi în sală. Momentul decisiv a venit în sferturile de finală, unde bielorusul Aliaksandr Buikevich a dat o replică peste aşteptări. Condus cu 10-6, Covaliu a revenit senzaţional şi a smuls calificarea în semifinale, impunîndu-se cu 15-13. La fel de tensionată a fost şi disputa din penultimul act al întrecerii, unde românul s-a duelat cu francezul Nicolas Lopez. Încrezător în propriile forţe, Covaliu a părut să ia un avans decisiv, distanţîndu-se la 11-7. Francezul a revenit, reuşind să egaleze, dar campionul olimpic de la Sydney a avut încă o dată ocazia să dea lovitura, conducînd cu 13-12. Din păcate, finalul i-a aparţinut în totalitate francezului, care a obţinut biletele pentru finală, cîştigînd cu 15-13. Covaliu a intrat astfel în lupta pentru o medalie de bronz, tot împotriva unui francez, Julien Pillet. Mult mai concentrat, Covaliu a dominat disputa cu autoritate, asigurîndu-şi locul pe ultima treaptă a podiumului, după ce a învins cu 15-11.

O medalie aşteptată

“Sînt foarte fericit pentru această medalie de bronz. Putea fi şi mai mult, dar este bine şi aşa. Am două medalii olimpice, este ceva extraordinar. Este cea mai grea medalie pe care am cîştigat-o vreodată. I-am simţit alături pe cei dragi. S-a creat un pod de la Bucureşti la Beijing, m-am simţit mai bine şi dintr-o dată am renăscut. Mi-am dorit enorm medalia. A fost un concurs foarte greu, cu adversari foarte bine pregătiţi. În semifinală, am greşit puţin tactic forţînd de la început. Francezul Lopez nu mă bătuse niciodată, dar din păcate a făcut-o tocmai acum, în semifinala olimpică. În finala mică mi-am conservat energia pentru ultimele asalturi.”, a declarat Covaliu. “Medalia a fost extraordinar de mult muncită, iar meritul este cu atît mai mare cu cît lui nu i-a mers extraordinar, nu a fost în plenitudinea forţelor. A fost un pic deranjat de fusul orar, de umiditate, de căldură, de zgomotul enorm. Medalia este extrem de meritorie, iar el rămîne unul dintre marii sportivi ai lumii”, a completat preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Ana Pascu. “Această medalie ne arată, ca şi la medalia Alinei, că numai prin muncă şi multă perseverenţă poţi să ajungi sus pe podium. Mihai Covaliu este un exemplu pentru că dacă a luat o medalie de aur acum opt ani, nu s-a oprit, a mers mai departe şi după opt ani a luat altă medalie. Este marca unui mare sportiv. Era una dintre medaliile pe care ne bazam”, a spus preşedintele COSR, Octavian Morariu. În vîrstă de 30 de ani, a devenit campion olimpic la Sydney, în 2000, şi mai are în palmares un titlu mondial la sabie individual la Leipzig, în 2005, precum şi unul european, pe echipe, la Izmir, în 2006. De asemenea, Covaliu este medaliat cu argint la CM de la Havana, din 2003 şi mai are în palmares cinci medalii de bronz la CE (2008, 2007, 2005 - pe echipe, 2002, 2001) şi două la CM (2002 şi 2001). Campionul român a evitat să spună dacă va concura sau nu şi la Jocurile Olimpice de la Londra.

Finala masculină la sabie a fost cîştigată de chinezul Zhong Man, care s-a impus cu 15-9 în disputa cu Nicolas Lopez. Rareş Dumitrescu, celălalt reprezentant al României în proba de sabie, a părăsit competiţia în optimile de finală, după ce a fost învins de Julien Pillet, cu 15-13.