Sabotaţi de cardurile de sănătate, medicii de familie ameninţă cu suspendarea serviciilor

Problemele de funcţionare a soft-ului care administrează sistemul naţional de carduri de sănătate au dat peste cap activităţile din spitalele, farmaciile şi cabinetele medicilor de familie din Galaţi. Pacienţii fie sunt puşi pe drumuri între diverse unităţi, fie sunt reprogramaţi şi îşi varsă nervii pe personalul medical.

De cealaltă parte, medicii spun că începând de săptămâna viitoare nu vor mai elibera nici reţete offline. Conform regulamentului, serviciile sunt validate în sistem în termen de 72 de ore de la eliberare, iar dacă procedura nu este îndeplinită, medicii nu primesc bani de la Casa de Asigurări de Sănătate.

”Sistemul nu merge de la începutul lunii mai, pe 2 mai a şchiopătat, apoi nu a mai funcţionat deloc. Noi am încercat să eliberăm reţete offline, dar este o problemă cu serviciile. Serviciile trebuie validate în termen de 72 de ore în sistem, iar dacă medicii nu le validează urmează imputări, nu îşi iau bani pe serviciile prestate. Pacienţii îşi varsă nervii asupra noastră, ne acuză că nu vrem să eliberăm reţete. Au fost şi numeroase cazuri în care mie şi colegilor mei ne-au fost imputate serviciile oferite pacienţilor din cauza defecţiunilor din sistem. Noi, la Galaţi, vom face o şedinţă ca să stabilim ce avem de făcut. Nu ne dorim asta, dar dacă se menţine situaţia actuală, începând de săptămâna viitoare este posibil să nu mai oferim servicii în relaţia cu Casa”, a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Organizaţiei Medicilor de Familie din Galaţi, Dumitru Mărăşescu.

Medicii de familie din Galaţi au făcut calcule şi au aflat câţi bani pierd zilnic din cauza nefuncţionării sistemului cardurilor de sănătate. Deoarece există şi riscul de a încălca diferite legi, medicii au în vedere măsuri radicale.

„Eu, de exemplu, nu am validat consultaţiile de marţi. Dacă nu le validez astăzi (n.r. vineri), nu mai primesc banii de la Casa de Asigurări de Sănătate. O consultaţie înseamnă 14 lei, eu marţi am avut 22 de consultaţii, pierd 308 lei. În fiecare zi este la fel. Până acum am oferit servicii, dar dacă situaţia continuă, avem o mare problemă. Mi se vor imputa bani, dar se poate ajunge şi sub incidenţa legii penale. Riscuri există. Trebuie să vorbim toţi, dacă sistemul este obosit, îl lăsăm să se odihnească, oprim toţi calculatoarele. Iar Casa să decidă dacă repară sistemul sau dacă ne întoarcem în trecut şi procedăm ca în urmă cu cinci ani”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, medicul de familie Valentin Boldea.

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât medicii nu îşi pot reînnoi semnăturile digitale necesare pentru eliberarea reţetelor şi nici nu pot importa reţetele către alte unităţi medicale, tot din cauza sistemului care s-a blocat.

„Sunt alte două probleme foarte grave care ne împiedică, pe noi la Galaţi, dar şi pe ceilalţi medici din ţară. Sunt destule cazuri în care medicilor le-a expirat certificatul de semnătură digitală. Acesta a fost reînnoit, dar nu poate fi introdus în sistem, iar fără acesta nu se eliberează reţete. La fel de grav, reţetele nu pot fi importate în sistem, adică nu pot fi trimise la spitale şi în alte părţi, deci de pomană le eliberăm”, a mai spus şeful medicilor de familie din Galaţi, Dumitru Mărăşescu.

Casa de Asigurări de Sănătate a anunţat că specialiştii instituţiei încearcă să repare soft-ul, în condiţiile în care contractul de mentenanţă cu firma care a implementat sistemul a expirat.