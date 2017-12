Sabou a venit să lupte cu Timofte şi Schjolin Voglis

Alături de românul Zoltan Majeri şi sîrbul Darko Pavlovic, băimăreanul Alexandru Sabou se numără printre primele trei achiziţii din această vară ale formaţiei HCM Constanţa. Dacă în vara trecută HCM obţinea transferurile lui Alexandru Csepreghi şi Daniel Mureşan, Alexandru Sabou a devenit al treilea jucător de la Minaur Baia Mare care semnează pentru HCM Constanţa. Născut pe 20 aprilie 1982 la Baia Mare, Sabou a atras atenţia conducătorilor constănţeni încă de acum două sezoane. “Am vrut să-l luăm pe Sabou încă din 2006, dar atunci n-am reuşit. Mă bucur că am izbutit acum să-l aducem la Constanţa pe Sabou”, a declarat directorul executiv al grupării constănţene, Nurhan Ali. Alexandru Sabou evoluează pe postul de extremă stînga şi va avea parte, la Constanţa, de o luptă dură pentru titularizare cu Mihai Timofte şi Evangelos Schjolin Voglis. “Nu mă tem de concurenţă, mai ales că ea este în interesul echipei. Cînd am venit prima oară la Baia Mare eram al treilea jucător pe postul meu şi am reuşit să mă impun şi să joc titular. Cel mai bun dintre noi va fi în teren. Trebuia să fac un pas înainte în carieră şi mă bucur că am reuşit să ajung la o echipă mare, cum este HCM Constanţa”, a declarat Sabou. Golgeter al lui Minaur Baia Mare în sezonul 2006-2007, Sabou a înscris în sezonul precedent 97 de goluri pentru Minaur, cu care n-a pierdut nicio partidă în faţa propriilor suporteri în Liga Naţională. În 1998, la doar 16 ani, Alexandru Sabou a fost desemnat cea mai bună extremă stîngă la Campionatul European de tineret. Sabou speră ca venirea la HCM Constanţa să constituie şi o rampă de lansare pentru echipa naţională. “Am mai trecut pe la echipa naţională, însă n-am reuşit să mă menţin. Jucînd la o echipă mare am o şansă mai mare să fac pasul spre prima reprezentativă”, a completat ex-băimăreanul, care a mai adăugat că Steaua şi UCM Reşiţa reprezintă principalele contracandidate la titlu pentru HCM. Ca şi la Minaur Baia Mare, Sabou va purta la Constanţa numărul 25.