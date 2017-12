Sacha Baron Cohen s-a căsătorit

Actorul britanic Sacha Baron Cohen şi iubita lui, actriţa australiană Isla Fisher, s-au căsătorit la Paris, în urmă cu o săptămână, pe 15 martie, în cadrul unei ceremonii tradiţionale evreieşti, la care au participat doar familiile şi prietenii apropiaţi ai cuplului. Cei doi actori s-au cunoscut în 2002 şi s-au logodit în urmă cu şase ani. În presa britanică a circulat, în această iarnă, zvonul potrivit căruia Sacha Baron Cohen şi Isla Fisher s-ar fi căsătorit pe 10 februarie, însă agenţii lor de presă au infirmat această informaţie, declarând că ei au participat pur şi simplu la o sărbătoare evreiască. Însă, de această dată, Isla Fisher, care în urmă cu doi ani a născut-o pe Olive, primul copil al cuplului, a confirmat că nunta a avut loc. Într-un e-mail trimis unor prieteni şi ajuns ulterior în presă, Isla Fisher a scris: ”Am făcut-o! Ne-am căsătorit! A fost, de departe, cea mai frumoasă zi din viaţa mea şi mi-aţi lipsit în atât de multe momente frumoase. M-am gândit mereu la voi în timpul ceremoniei, însă Sacha şi cu mine ne-am dorit o nuntă mică şi intimă”.

Sacha Baron Cohen a devenit celebru datorită personajului Ali G dar şi filmului ”Borat! - Învăţături din America pentru ca toată naţia Kazahstanului să profite”, un fals documentar despre un jurnalist kazah care pleacă să descopere Statele Unite. Baron Cohen a primit, pentru acest rol, un Glob de Aur, în 2007. ”Borat”, lansat de 20th Century Fox în noiembrie 2006, a avut încasări de 261 de milioane de dolari în lumea întreagă şi a obţinut o nominalizare la ediţia din 2007 a premiilor Oscar, la categoria Cel mai bun scenariu adaptat. În 2009, actorul britanic a deţinut rolul principal în controversata comedie burlescă ”Brüno”. Isla Fisher este o actriţă australiană care a debutat în serialul de televiziune ”Home and Away”, remarcându-se apoi în mai multe comedii romantice, precum ”Wedding Crashers / Spărgătorii de nunţi” (2005), ”Hot Rod / Rod, Regele Cascadorilor” (2007), ”Definitely, Maybe / Desigur, poate că...” (2008) şi ”Confessions of a Shopaholic / Mă dau în vânt după cumpărături” (2009).