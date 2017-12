Saci de nisip şi baraje împotriva inundaţiilor

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare de cod galben pentru intervalul 24.05.2012, ora 06.00 - 25.05.2012, ora 12.00. Având în vedere această nouă atenţionare de cod galben, Primăria Constanţa a decis să ia o serie de măsuri pentru prevenirea eventualelor probleme ce ar putea fi cauzate de inundaţii, în zonele care în mod tradiţional sunt asaltate de ape. „La sfârşitul săptămânii trecute, am fost împreună cu primarul Radu Mazăre pe străzile Oneşti şi Dragoslavelor unde, din cauza cantităţii mari de precipitaţii, au fost afectate mai multe gospodării. Le-am promis locuitorilor de aici că vom găsi o soluţie pentru evitarea unor astfel de probleme pe viitor, însă noua avertizare de cod galben de ploi, care a venit după doar două zile, nu ne-a permis să găsim soluţiile pentru a rezolva definitiv situaţia. În aceste condiţii, am apelat la soluţiile de urgenţă. Mai exact, am umplut 500 de saci cu nisip, am ridicat două baraje pe cele două străzi. De asemenea angajaţii SCIL Confort Urban au lucrat la înălţarea carosabilului acolo unde erau probleme, iar angajaţii RAJA au curăţat canalizările din zona Delfinariu”, a declarat viceprimarul Constanţei şi, totodată, şeful Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Constanţa, Gabriel Stan. El a precizat că locuitorii celor două străzi afectate au primit din partea Primăriei saci cu nisip pentru a-i folosi în cazul în care apa va trece peste barajele deja existente. De asemenea, Gabriel Stan a mai spus că aceleaşi măsuri de prevenire au fost luate pe bulevardul 1 Mai, în dreptul bisericii Sf. Maria, şi în dreptul Secţiei 5 Poliţie.