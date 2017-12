Sade revine după zece ani

Cântăreaţa anglo-nigeriană Sade, absentă din lumea muzicii timp de un decenium lansează acum un nou album, intitulat „Soldier of Love”. Melodii suave şi melancolice sunt menite să demonstreze că interpreta cu voce de catifea nu şi-a spus ultimul cuvânt. Helen Folasade Adu, numele real al cântăreţei, a împlinit pe data de 16 ianuarie 51 de ani. Ca să îşi motiveze absenţa de zece ani, interpreta a explicat că a simţit nevoia să se dedice familiei, mai ales fiicei sale, Ila, care acum, la 13 ani, cântă alături de mama sa într-una dintre piesele incluse pe albumul „Soldier of Love”. Sade s-a retras la ţară şi nu a acordat decât foarte rar interviuri. „Nu scot discuri decât când simt că am ceva de spus. Nu mă interesează să realizez albume doar pentru a vinde. Sade nu este o marcă”, a declarat vedeta. De ce însă domină tristeţea în cântecele ei? Simplu: „Nu văd lucurile în negru, dar am o tendinţă spre melancolie. Cred că, dacă tristeţea este bine tratată astfel, se poate ajunge la fericire. Acest lucru vă va curăţa şi vă va permite să o lăsaţi în urma voastră”, explică Sade, care apare pe coperta noului album cu spatele la public.

Sade a urcat treptele celebrităţii la mijlocul anilor `80, devenind cea mai de succes cântăreaţă din Marea Britanie, cu peste 50 de milioane de discuri vândute. Şi asta în condiţiile în care noua apariţie este abia al şaselea album semnat de aceasta!