Safir de Cartea Recordurilor

Un safir celebru, denumit ”Blue Belle of Asia”, a fost vândut cu preţul-record de 17,29 milioane de dolari, la o licitaţie de pietre preţioase şi bijuterii organizată la Geneva, de casa Christie's. Acest safir de Ceylan are 392,52 carate şi este montat într-un colier de diamante. Preţul de 17,29 milioane de dolari reprezintă un nou record mondial. Suma totală obţinută de casa Christie's la această licitaţie de pietre preţioase şi bijuterii, organizată în fiecare an în luna noiembrie, la Geneva, a fost de 150,21 milioane de dolari, reprezentând, la rândul ei, un nou record mondial. Înainte de licitaţie, casa Christie's estimase încasări totale de 80 de milioane de dolari. Circa 600 de persoane din 30 de ţări au participat la licitaţie. Safirul a fost achiziţionat de un colecţionar privat.

O pereche de cercei cu diamante, realizaţi de casa Bulgari, a fost adjudecată de celebrul bijutier londonez Laurence Graff, cu preţul de 15,82 milioane de dolari. Două broşe în formă de panteră, create de casa Cartier şi care au aparţinut ducesei de Windsor, au fost vândute cu 3,13 milioane de dolari. O bijuterie din coroana Franţei, cu o valoare istorică deosebită, a fost adjudecată cu 2,33 milioane de dolari. Este vorba de o broşă cu diamante, care a aparţinut împărătesei Eugenie.